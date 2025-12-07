#
Один из самых надежных кроссоверов в мире вернулся в Россию: известны цены

Кроссоверы Subaru Forester продаются в РФ по цене от 3,8 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, известный в России своей надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками, теперь продается в стране только по параллельному импорту. Как стало известно из источников, в продаже доступны автомобили пятого и шестого поколений с ценами от 3 790 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester

Согласно объявлениям на одном из веб-сайтов, компания из Владивостока готова привезти под заказ кроссовер пятого поколения в комплектации Elegance ES с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., вариатором и полным приводом. Судя по фотографиям, этот леворульный экземпляр будет включать кожаную отделку интерьера, медиа-систему с горизонтально ориентированным сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, парктроники и многие другие опции.

В Москве цена на Forester четвертого поколения с таким мотором начинается от 3 900 000 рублей за исполнение Deluxe Edition, в котором имеются системы активной безопасности EyeSight, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и множество других функций. В Симферополе и Севастополе за такой же вариант просят минимум 3 990 000 рублей, в Сочи – 4 135 000 рублей, в Перми – 4 179 000 рублей, а в Ижевске, Мурманске и Воронеже цены начинаются с 4 290 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester
Шестое поколение кроссовера в Красноярске можно приобрести за 4 000 000 рублей. Эта модель обладает бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и также может быть доступна в гибридной версии за 4 200 000 рублей, которая включает 2,5-литровый двигатель мощностью 162 л. с.

Примечательно, что самый дорогостоящий вариант – шестой Forester с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 136 л. с. в максимальной комплектации в Москве стоит от 6 790 000 рублей, а в Нижнем Новгороде этот автомобиль доступен на 200 000 рублей дороже. При этом он не попадает под повышенный с 1 декабря утильсбор.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 19313
07.12.2025 
Фото:Subaru
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21