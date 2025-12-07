Один из самых надежных кроссоверов в мире вернулся в Россию: известны цены

Кроссоверы Subaru Forester продаются в РФ по цене от 3,8 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, известный в России своей надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками, теперь продается в стране только по параллельному импорту. Как стало известно из источников, в продаже доступны автомобили пятого и шестого поколений с ценами от 3 790 000 рублей.

Subaru Forester

Согласно объявлениям на одном из веб-сайтов, компания из Владивостока готова привезти под заказ кроссовер пятого поколения в комплектации Elegance ES с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., вариатором и полным приводом. Судя по фотографиям, этот леворульный экземпляр будет включать кожаную отделку интерьера, медиа-систему с горизонтально ориентированным сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, парктроники и многие другие опции.

В Москве цена на Forester четвертого поколения с таким мотором начинается от 3 900 000 рублей за исполнение Deluxe Edition, в котором имеются системы активной безопасности EyeSight, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и множество других функций. В Симферополе и Севастополе за такой же вариант просят минимум 3 990 000 рублей, в Сочи – 4 135 000 рублей, в Перми – 4 179 000 рублей, а в Ижевске, Мурманске и Воронеже цены начинаются с 4 290 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester

Шестое поколение кроссовера в Красноярске можно приобрести за 4 000 000 рублей. Эта модель обладает бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и также может быть доступна в гибридной версии за 4 200 000 рублей, которая включает 2,5-литровый двигатель мощностью 162 л. с.

Примечательно, что самый дорогостоящий вариант – шестой Forester с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 136 л. с. в максимальной комплектации в Москве стоит от 6 790 000 рублей, а в Нижнем Новгороде этот автомобиль доступен на 200 000 рублей дороже. При этом он не попадает под повышенный с 1 декабря утильсбор.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках