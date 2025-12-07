Надежные агрегаты и крепкая ходовая – достойная иномарка всего за 300 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Chevrolet Lacetti на вторичке

Можно ли в наше время купить достойную машину за 300 тысяч рублей?

С трудом верится, но на вторичке есть немало хороших экземпляров помимо Жигулей и «Зубил». И эти машины не просто будут на ходу, но и будут достойно играть роль «рабочей лошадки», а также обладать соответствующим комфортом.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ российского вторичного рынка и отобрал несколько достойных машин с пробегом и ценой до 300 тысяч рублей. Одна из них – Chevrolet Lacetti.

Chevrolet Lacetti

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Продавали Лачетти до 2012 года – седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Хэтчбек, в среднем, дешевле. Самые свежие машины стоят до миллиона рублей. В 300-350 тысяч рублей укладываются с пробегами 150-250 тысяч км или больше.

Автомат и старший мотор 1.8 за эти деньги возможны, но таких предложений мало. Основная масса – 1.4 (94 л. с.) и 1.6 (109 л. с.) с МКП. Все двигатели без особых проблем, если не считать течей, капризов катушек зажигания и кислородных датчиков. Ресурс – 350-400 тысяч км. Почти столько же живет очень крепкая механическая коробка.

После 150 тысяч км Lacetti начинает скрипеть салоном и досаждать разными мелкими поломками – большей частью, электрики. Подвеска достаточно терпеливая. Коррозия кузова проявляется после 10-12 лет, затем быстро прогрессирует.

Интерьер Chevrolet Lacetti

