Надежные агрегаты и крепкая ходовая – достойная иномарка всего за 300 тысяч
Можно ли в наше время купить достойную машину за 300 тысяч рублей?
С трудом верится, но на вторичке есть немало хороших экземпляров помимо Жигулей и «Зубил». И эти машины не просто будут на ходу, но и будут достойно играть роль «рабочей лошадки», а также обладать соответствующим комфортом.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ российского вторичного рынка и отобрал несколько достойных машин с пробегом и ценой до 300 тысяч рублей. Одна из них – Chevrolet Lacetti.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, «За рулем»:
– Продавали Лачетти до 2012 года – седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Хэтчбек, в среднем, дешевле. Самые свежие машины стоят до миллиона рублей. В 300-350 тысяч рублей укладываются с пробегами 150-250 тысяч км или больше.
Автомат и старший мотор 1.8 за эти деньги возможны, но таких предложений мало. Основная масса – 1.4 (94 л. с.) и 1.6 (109 л. с.) с МКП. Все двигатели без особых проблем, если не считать течей, капризов катушек зажигания и кислородных датчиков. Ресурс – 350-400 тысяч км. Почти столько же живет очень крепкая механическая коробка.
После 150 тысяч км Lacetti начинает скрипеть салоном и досаждать разными мелкими поломками – большей частью, электрики. Подвеска достаточно терпеливая. Коррозия кузова проявляется после 10-12 лет, затем быстро прогрессирует.
- С остальными автомобилями с пробегом в пределах 300 тысяч рублей можете ознакомиться в нашем материале.
