Как выбрать качественную и безопасную незамерзайку? Советы экспертов

Роскачество: использование метанола в незамерзающих жидкостях строго запрещено

Специалисты Роскачества представили рекомендации по выбору безопасной зимней стеклоомывающей жидкости.

Эксперты подчеркнули, что правильный выбор незамерзающей жидкости напрямую влияет на безопасность на дороге, позволяя поддерживать чистоту лобового стекла и оптимальный обзор.

По мнению специалистов, качественная и легально произведенная жидкость должна содержать изопропиловый спирт и дистиллированную воду, так как изопропиловый спирт обеспечивает низкую точку замерзания. Этиловый спирт также может встречаться в составе, но такие продукты обычно стоят значительно дороже из-за акцизов. Использование метанола в незамерзающих жидкостях строго запрещено.

Роскачество рекомендует тщательно изучать маркировку на упаковке. Этикетка должна содержать информацию о производителе, адрес производства, полный состав с указанием типа спирта, меры предосторожности и температурный режим применения.

Качественная жидкость должна соответствовать климатическим условиям региона, не иметь резкого химического запаха (допускаются легкие ароматизаторы, такие как цитрусовые) и не должна густеть или замерзать при температурах, превышающих заявленные.

Эксперты напоминают о рисках, связанных с покупкой слишком дешевых продуктов, особенно в неавторизованных точках продаж. Подобные незамерзайки часто оказываются контрафактными, имеют плохо напечатанные этикетки и неточную информацию. Низкокачественная жидкость может не выдержать морозов и повредить резиновые элементы стеклоочистителей и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Источник:  Life.ru
07.12.2025 
