Легенда вернется? Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado

Японская компания Toyota, которая ушла с российского рынка, зарегистрировала товарный знак Land Cruiser Prado в России.

Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 31 марта 2025 года из Японии. Товарный знак относится к классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает автомобили, фуры и спортивные транспортные средства.

Срок действия зарегистрированного знака истекает 31 марта 2035 года.

С 2022 года Toyota подала в Роспатент 86 заявок на товарные знаки. В сентябре 2022 года компания объявила о прекращении производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге, который имел мощность 100 тыс. машин в год.

