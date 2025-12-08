Новые правила отзыва водительских прав вступят в силу в 2027 году

С 1 марта 2027 года ГИБДД сможет досрочно аннулировать в/у по медпоказаниям

Российских водителей, у которых будут выявлены серьезные медицинские противопоказания, ждут изменения в процедуре лишения прав.

Как сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, с 1 марта 2027 года ГИБДД получит право досрочно отзывать водительские удостоверения на основании врачебного заключения.

Поводом для направления на внеочередное медосвидетельствование могут стать признаки серьезных заболеваний, обнаруженные, например, в ходе диспансеризации. Речь идет о таких диагнозах, как тяжелые нарушения зрения (сильная близорукость) или серьезные психиатрические заболевания.

На прохождение осмотра после получения направления будет отводиться три месяца, в течение которых управлять автомобилем еще разрешается. Однако неявка на обследование автоматически повлечет за собой аннулирование прав.

Как уточнил Леонид Ольшанский, если в ГИБДД поступают сведения о новом диагнозе, противоречащем допуску к управлению транспортным средством, права могут быть аннулированы или приостановлены. При этом ключевым остается принцип возврата удостоверения.

Если водитель пройдет лечение и получит медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ему обязаны вернуть права. Медсправки будут преимущественно электронными, но по желанию водителя ее можно получить и на бумажном носителе.

