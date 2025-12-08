#
>
В Toyota ответили вопрос об уходе с российского рынка

В российском представительстве Toyota заявили, что компания не уходила с рынка РФ

В российском представительстве Toyota сообщили, что компания не уходила с рынка РФ: «Тойота не покидала российский рынок, мы продолжаем делать все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами и предоставлять послепродажное обслуживание владельцев автомобилей Toyota и Lexus».

Однако стоит отметить, что официальные продажи автомобилей этой марки в России сейчас не ведутся.

После выхода компании из России, производственные мощности завода в Санкт-Петербурге были законсервированы.

Есть предположения о перезапуске завода в следующем году, но производство будет сосредоточено на моделях, не относящихся к японскому бренду.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

Источник:  «Российская газета»
08.12.2025 
