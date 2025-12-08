В Toyota ответили вопрос об уходе с российского рынка
В российском представительстве Toyota сообщили, что компания не уходила с рынка РФ: «Тойота не покидала российский рынок, мы продолжаем делать все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами и предоставлять послепродажное обслуживание владельцев автомобилей Toyota и Lexus».
Однако стоит отметить, что официальные продажи автомобилей этой марки в России сейчас не ведутся.
После выхода компании из России, производственные мощности завода в Санкт-Петербурге были законсервированы.
Есть предположения о перезапуске завода в следующем году, но производство будет сосредоточено на моделях, не относящихся к японскому бренду.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.
