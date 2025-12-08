Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
На классифайдах вновь доступны новые автомобили Skoda Rapid, произведенные на российском заводе Volkswagen под Калугой. Цены на эти машины начинаются от 2 350 000 рублей.
В одном из объявлений предлагается модель 2022 года в комплектации Active с атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. и механической шестиступенчатой коробкой передач.
Судя по фотографиям, у автомобиля имеется кожаный руль с блестящими декорами, мультимедийная система с цветным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, подогрев передних сидений, наружных зеркал и заднего стекла, а также электростеклоподъемники спереди и сзади, и 15-дюймовые стальные диски с пластиковыми «колпаками».
Еще один вариант Skoda Rapid предлагается за 2 500 000 рублей в Чебоксарах. Эта модель уже оснащена двигателем мощностью 110 л.с. и классической шестиступенчатой автоматической коробкой. В объявлении указано, что с момента покупки в 2022 году автомобиль хранился в теплом гараже, а новый владелец будет указан в ПТС.
В отличие от версии с 90 л.с., здесь установлен мульти-руль с кожаным ободом и глянцевым декором, но в салоне используется ткань, а колесные диски не имеют «колпаков».
Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.
