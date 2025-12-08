#
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...
Skoda Rapid
8 декабря
Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
В России появились в продаже новые Skoda Rapid...
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
8 декабря
Атом может лишиться фирменного дисплея в руле
Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле...

Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны

В России появились в продаже новые Skoda Rapid по цене от 2,35 млн рублей

На классифайдах вновь доступны новые автомобили Skoda Rapid, произведенные на российском заводе Volkswagen под Калугой. Цены на эти машины начинаются от 2 350 000 рублей.

В одном из объявлений предлагается модель 2022 года в комплектации Active с атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. и механической шестиступенчатой коробкой передач.

Судя по фотографиям, у автомобиля имеется кожаный руль с блестящими декорами, мультимедийная система с цветным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, подогрев передних сидений, наружных зеркал и заднего стекла, а также электростеклоподъемники спереди и сзади, и 15-дюймовые стальные диски с пластиковыми «колпаками».

Еще один вариант Skoda Rapid предлагается за 2 500 000 рублей в Чебоксарах. Эта модель уже оснащена двигателем мощностью 110 л.с. и классической шестиступенчатой автоматической коробкой. В объявлении указано, что с момента покупки в 2022 году автомобиль хранился в теплом гараже, а новый владелец будет указан в ПТС.

В отличие от версии с 90 л.с., здесь установлен мульти-руль с кожаным ободом и глянцевым декором, но в салоне используется ткань, а колесные диски не имеют «колпаков».

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

