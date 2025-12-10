#
Кузов не гниет, мотор простой и надежный: хэтчбек Skoda за 300 тысяч рублей

Эксперт Зиновьев рассказал какую Skoda Fabia следует выбрать на вторичном рынке

Шкода Фабия второго поколения остается одним из самых доступных на вторичном рынке европейских хэтчбеков.

При скромном бюджете в 300–350 тысяч рублей можно найти исправный автомобиль этой модели с приличным еще запасом надежности для повседневных поездок.

За эти деньги на рынке представлены в основном бензиновые версии с механической коробкой передач и солидным пробегом от 150 тыс.км.

Главные козыри Fabia – комфортная подвеска, хорошо защищенная от российской зимы, и практичный кузов с неплохой защитой от коррозии, а также вместительный багажник.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Основная часть предложений за эти деньги – с неудачным «одноразовым» мотором 1.2, который не всегда доживает до 200 тысяч км. Оптимум – 1.4 (86 л. с.), служит свыше 350 тысяч км. Некачественный бензин он переносит не лучшим образом, часто ломаются катушки зажигания, засоряются дроссель и EGR. Иных нареканий нет. Механическая коробка хороша и держится до 300 тысяч км.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Типичные поломки связаны с электрооборудованием: уязвимы генератор, вентилятор печки, платы задних фонарей.

В целом же это добротная машина на каждый день.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Но это не единственная иномарка, которую все еще можно найти на вторичном рынке за скромные 300 тыс. рублей. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 48
10.12.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
