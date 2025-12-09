Почему обновленный Патриот выйдет еще нескоро: ответ УАЗа
Ульяновский автозавод (УАЗ) перенес дату выхода рестайлингового внедорожника Патриот.
Это связано с планами представить обновления для всей линейки автомобилей, основанных на его базе, включая Пикап и коммерческий Профи, сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее было объявлено, что старт продаж обновленного Патриота отложен с IV квартала 2025 года на период до III квартала 2026 года.
Модернизированный внедорожник будет оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Внешне обновленный автомобиль будет выделяться новыми светодиодными фарами, а в интерьере появятся новый руль, центральный тоннель и мультимедийная система.
Ранее сообщалось, что новые модели УАЗ Патриот и Пикап с 6-ступенчатой трансмиссией и дизельным двигателем были отправлены на испытания в Ульяновск, где они уже преодолели десятки тысяч километров, подтвердив высокое качество и характеристики.
Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.