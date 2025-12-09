#
Почему обновленный Патриот выйдет еще нескоро: ответ УАЗа

УАЗ объяснил перенос старта продаж обновленного Патриота

Ульяновский автозавод (УАЗ) перенес дату выхода рестайлингового внедорожника Патриот.

Это связано с планами представить обновления для всей линейки автомобилей, основанных на его базе, включая Пикап и коммерческий Профи, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее было объявлено, что старт продаж обновленного Патриота отложен с IV квартала 2025 года на период до III квартала 2026 года.

Модернизированный внедорожник будет оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Внешне обновленный автомобиль будет выделяться новыми светодиодными фарами, а в интерьере появятся новый руль, центральный тоннель и мультимедийная система.

Ранее сообщалось, что новые модели УАЗ Патриот и Пикап с 6-ступенчатой трансмиссией и дизельным двигателем были отправлены на испытания в Ульяновск, где они уже преодолели десятки тысяч километров, подтвердив высокое качество и характеристики.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
09.12.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16