Новая Нива уже в автосалонах: называем цены

«Автостат»: начались поставки обновленных внедорожников Lada Niva Travel дилерам

Внедорожник Lada Niva Travel в обновленной версии начинает поступать к дилерам. Например, первый дилерский центр, получивший новинку, – «Аларм-Моторс ЛАДА» в Санкт-Петербурге, уже открыл предзаказы на автомобиль.

3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

В первой партии представлены модели в средней комплектации Life и предмаксимальной Enjoy. Ожидается, что версия Life станет наиболее востребованной благодаря оптимальному сочетанию функционала и цены, что особенно актуально для покупателей.

«Мы прогнозируем, что доля Lada Niva Travel в модельном ряду увеличится с 11% до 13-14%. Этот обновленный внедорожник заинтересует как многолетних поклонников модели, так и молодые семьи, любителей активного отдыха, специалистов по бездорожью, а также владельцев других автомобилей Lada, желающих улучшенную проходимость», – отметил Денис Цепелев, директор по развитию ГК «Аларм-Моторс».
Lada Niva Travel
Lada Niva Travel
Обновленный Lada Niva Travel предлагается в шести комплектациях: Classic, Comfort, Life, Enjoy, Techno, а также в специальной версии KHL, которая посвящена Континентальной хоккейной лиге.

Цены на обновленный внедорожник следующие:

  • Classic: 1 390 000 руб.
  • Comfort: 1 499 000 руб.
  • Life: 1 574 000 руб.
  • Enjoy: 1 688 000 руб.
  • Techno: 1 760 000 руб.
  • KHL: 1 785 000 руб.

Под капотом обновленной Lada Niva Travel установлен новый 8-клапанный мотор мощностью 90 л.с. и объемом 1,8 литра, который разработан на основе двигателей от переднеприводных моделей Lada. В новом двигателе используется блок цилиндров, схожий с блоком 122-сильного мотора 1.8 Evo, а также коленвал и поршневая от того же агрегата. При этом в конструкции применена 8-клапанная головка блока цилиндров, аналогичная используемой на других 8-клапанных двигателях Lada.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
09.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-59