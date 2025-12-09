Таксистам хотят запретить долгую стоянку во дворах

В Госдуме предложили запретить длительную парковку такси во дворах домов

В Госдуме была озвучена инициатива о запрете длительной парковки такси в жилых дворах.

Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину и поступило от вице-спикера Владислава Даванкова и депутатов Сарданы Авксентьевой и Ярослава Самылина.

В документе предлагается ввести на федеральном уровне запрет на стоянку автомобилей, записанных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на придомовых территориях.

Изменения могут затронуть только краткосрочную остановку с целью высадки и посадки пассажиров или загрузки багажа. Авторы инициативы подчеркивают, что в текущих правилах дорожного движения ограничения по стоянке в жилых зонах распространяются на грузовые автомобили и автобусы, но не на легкие такси. Это приводит к тому, что территории многоквартирных домов фактически становятся бесплатными стоянками для такси.

