Таксистам хотят запретить долгую стоянку во дворах

В Госдуме предложили запретить длительную парковку такси во дворах домов

В Госдуме была озвучена инициатива о запрете длительной парковки такси в жилых дворах.

Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину и поступило от вице-спикера Владислава Даванкова и депутатов Сарданы Авксентьевой и Ярослава Самылина.

В документе предлагается ввести на федеральном уровне запрет на стоянку автомобилей, записанных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на придомовых территориях.

Изменения могут затронуть только краткосрочную остановку с целью высадки и посадки пассажиров или загрузки багажа. Авторы инициативы подчеркивают, что в текущих правилах дорожного движения ограничения по стоянке в жилых зонах распространяются на грузовые автомобили и автобусы, но не на легкие такси. Это приводит к тому, что территории многоквартирных домов фактически становятся бесплатными стоянками для такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
09.12.2025 
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
