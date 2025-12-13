За гирлянду на машине можно лишиться прав
В российском праве нет конкретного запрета на украшение автомобилей гирляндами, как объяснила юрист компании «Алтегра» Юлия Дмитрук.
Однако водителям стоит быть осторожными, так как размещение новогодних гирлянд на лобовых и боковых стеклах, а также на зеркалах заднего вида может привести к штрафу.
Гирлянды не должны препятствовать правильной работе автосистем, закрывать фары, поворотники, стоп-сигналы или номерной знак. Кроме того, красные гирлянды запрещены на передней части автомобиля, желтые и белые — на задней.
«Если работающая гирлянда будет похожа на спецсигнал, то можно лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет», – заключила Юлия Дмитрук.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.
