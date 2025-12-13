#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Renault Arkana
13 декабря
В России возобновлены продажи привычного кроссовера Renault с приятной ценой
Кроссоверы Renault Arkana предлагаются в России...
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...

За гирлянду на машине можно лишиться прав

Юрист Дмитрук: россияне могут получить штраф за гирлянду на автомобиле

В российском праве нет конкретного запрета на украшение автомобилей гирляндами, как объяснила юрист компании «Алтегра» Юлия Дмитрук.

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

Однако водителям стоит быть осторожными, так как размещение новогодних гирлянд на лобовых и боковых стеклах, а также на зеркалах заднего вида может привести к штрафу.

Гирлянды не должны препятствовать правильной работе автосистем, закрывать фары, поворотники, стоп-сигналы или номерной знак. Кроме того, красные гирлянды запрещены на передней части автомобиля, желтые и белые — на задней.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Если работающая гирлянда будет похожа на спецсигнал, то можно лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет», – заключила Юлия Дмитрук.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  RuNews24.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 9
13.12.2025 
Фото:DPA/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0