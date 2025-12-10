#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Sollers S9
10 декабря
Новый российский рамный внедорожник с АКП готовится к дебюту: что известно
Продажи рамного внедорожника Sollers S9...
Jaecoo J6
10 декабря
Его удлинили специально для РФ: идет подготовка к началу продаж кроссовера Jaecoo
В Россию едет новый кроссовер Jaecoo J6
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
10 декабря
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи...

На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год

АВТОВАЗ планирует завершить 2025 год без убытка, несмотря на сокращение продаж

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «Ведомостям» сообщил, что компания планирует завершить 2025 год с безубыточным результатом, что будет четвертым подобным годом подряд. Финансовый итог основывается на росте выручки во втором полугодии.

Рекомендуем
Аккумулятор подведет при первых же морозах! Вот как это распознать

При этом в следующем году компания намерена инвестировать 42 млрд рублей в запуск новых моделей, включая Lada Azimut, и в модернизацию производства.

Эти планы утверждаются на фоне снижающихся показателей рынка: по данным «Автостата», продажи Lada за январь-ноябрь 2025 года упали на 25,3%, а доля бренда сократилась до 25,1%. Производственный план на текущий год был снижен до уровня чуть более 300 тысяч автомобилей против 525,5 тысяч в 2024 году.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Одновременно масштабные инвестиции не позволили сократить долг компании, который оценивается в 100 млрд рублей. Уровень заимствований, по словам Соколова, вырос, но остается в контролируемых пределах.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  "Ведомости"
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 5
10.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0