На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «Ведомостям» сообщил, что компания планирует завершить 2025 год с безубыточным результатом, что будет четвертым подобным годом подряд. Финансовый итог основывается на росте выручки во втором полугодии.
При этом в следующем году компания намерена инвестировать 42 млрд рублей в запуск новых моделей, включая Lada Azimut, и в модернизацию производства.
Эти планы утверждаются на фоне снижающихся показателей рынка: по данным «Автостата», продажи Lada за январь-ноябрь 2025 года упали на 25,3%, а доля бренда сократилась до 25,1%. Производственный план на текущий год был снижен до уровня чуть более 300 тысяч автомобилей против 525,5 тысяч в 2024 году.
Одновременно масштабные инвестиции не позволили сократить долг компании, который оценивается в 100 млрд рублей. Уровень заимствований, по словам Соколова, вырос, но остается в контролируемых пределах.
