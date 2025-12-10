На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год

АВТОВАЗ планирует завершить 2025 год без убытка, несмотря на сокращение продаж

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «Ведомостям» сообщил, что компания планирует завершить 2025 год с безубыточным результатом, что будет четвертым подобным годом подряд. Финансовый итог основывается на росте выручки во втором полугодии.

При этом в следующем году компания намерена инвестировать 42 млрд рублей в запуск новых моделей, включая Lada Azimut, и в модернизацию производства.

Эти планы утверждаются на фоне снижающихся показателей рынка: по данным «Автостата», продажи Lada за январь-ноябрь 2025 года упали на 25,3%, а доля бренда сократилась до 25,1%. Производственный план на текущий год был снижен до уровня чуть более 300 тысяч автомобилей против 525,5 тысяч в 2024 году.

Одновременно масштабные инвестиции не позволили сократить долг компании, который оценивается в 100 млрд рублей. Уровень заимствований, по словам Соколова, вырос, но остается в контролируемых пределах.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ