Гарантия 3 года: «свежий» японский кроссовер официально доступен для заказа

В РФ начались официальные продажи Honda Vezel 2026 года по цене от ₽2,77 млн

В России начались заказы на обновленный кроссовер Honda Vezel 2026 модельного года, как сообщает дистрибьютор Honda в стране.

Honda Vezel

Новинка обладает современным оснащением и унифицированным мотором для всех комплектаций.

Автомобиль укомплектован атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 124 л.с. и крутящий момент в 145 Нм. Силовой агрегат работает совместно с вариатором CVT, а привод – передний.

Расход топлива указан на уровне 6,3 литра на 100 км. Дистрибьютор также сообщил о гарантии на автомобиль, которая составляет 3 года либо 100 000 км пробега.

Интерьер Honda Vezel

Скорее всего, поставки автомобилей осуществляются из Китая, где организовано производство Honda Vezel.

Базовая цена Honda Vezel с учетом утилизационного сбора стартует от 2 769 900 рублей, но окончательная стоимость зависит от валютного курса.

