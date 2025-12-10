#
>
Интерьер Kia Sonet
10 декабря
Этот новый кроссовер стоит дешевле «китайцев»: называем цены
Гарантия 3 года: «свежий» японский кроссовер официально доступен для заказа

В РФ начались официальные продажи Honda Vezel 2026 года по цене от ₽2,77 млн

В России начались заказы на обновленный кроссовер Honda Vezel 2026 модельного года, как сообщает дистрибьютор Honda в стране.

Honda Vezel
Honda Vezel

Новинка обладает современным оснащением и унифицированным мотором для всех комплектаций.

Автомобиль укомплектован атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 124 л.с. и крутящий момент в 145 Нм. Силовой агрегат работает совместно с вариатором CVT, а привод – передний.

Расход топлива указан на уровне 6,3 литра на 100 км. Дистрибьютор также сообщил о гарантии на автомобиль, которая составляет 3 года либо 100 000 км пробега.

Интерьер Honda Vezel
Интерьер Honda Vezel

Скорее всего, поставки автомобилей осуществляются из Китая, где организовано производство Honda Vezel.

Базовая цена Honda Vezel с учетом утилизационного сбора стартует от 2 769 900 рублей, но окончательная стоимость зависит от валютного курса.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
10.12.2025 
Фото:Autohome
