Вышла Gymkhana 2025 — смотрим прямо сейчас!

Пастрана промчался по Австралии в новой серии экстремального автошоу Gymkhana

Ну что ж, дождались! Трэвис Пастрана и Hoonigan заводят двигатель невероятного Subaru Brataroo 9500 Turbo и устремляются покорять Австралию в шоу «Gymkhana 2025».

Это уже двенадцатая по счету серия Джимханы, и оторваться от просмотра решительно невозможно. Во-первых, в Gymkhana-12 очень живописные локации. Умиротворенная сельская местность в начале как бы отсылает к самой первой (кстати, тоже «субаристской») серии с Кеном Блоком, а затем повествование устремляется в Сиднейскую гавань, к возвышенности Батерста, на автодром «Mount Panorama» – в общем, исследует все достопримечательности юго-восточного побережья Австралии.

Во-вторых, нас ждет потрясающая техника. В-третьих – совершенно крышесносные трюки, исполненные, снятые и смонтированные на высочайшем уровне. И-наконец, в-четвертых – харизма Пастраны, с которой, не знаешь, что делать, то ли смеяться от очередной гримасы, то ли плакать от восторга. Смотрим!

