Вышла Gymkhana 2025 — смотрим прямо сейчас!
Ну что ж, дождались! Трэвис Пастрана и Hoonigan заводят двигатель невероятного Subaru Brataroo 9500 Turbo и устремляются покорять Австралию в шоу «Gymkhana 2025».
Это уже двенадцатая по счету серия Джимханы, и оторваться от просмотра решительно невозможно. Во-первых, в Gymkhana-12 очень живописные локации. Умиротворенная сельская местность в начале как бы отсылает к самой первой (кстати, тоже «субаристской») серии с Кеном Блоком, а затем повествование устремляется в Сиднейскую гавань, к возвышенности Батерста, на автодром «Mount Panorama» – в общем, исследует все достопримечательности юго-восточного побережья Австралии.
Во-вторых, нас ждет потрясающая техника. В-третьих – совершенно крышесносные трюки, исполненные, снятые и смонтированные на высочайшем уровне. И-наконец, в-четвертых – харизма Пастраны, с которой, не знаешь, что делать, то ли смеяться от очередной гримасы, то ли плакать от восторга. Смотрим!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!