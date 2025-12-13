Зимний пакет и «злые» шины — известный внедорожник адаптировали для русской зимы

Продажи Tank 300 Polar Edition стартовали 11 декабря в Китае

11 декабря стартовали продажи специальной версии Tank 300 Polar Edition, ограниченной лишь 300 экземплярами.

Tank 300 Polar Edition

Этот автомобиль был разработан с участием пользователей бренда и обладает уникальными опциями, отсутствующими в стандартных версиях.

Polar Edition выделяется наличием трёх пакетов доработок: зимний комплект включает подогрев форсунок и лобового стекла, а также возможность дистанционного запуска через смартфон для предварительного прогрева авто.

Tank 300 Polar Edition

Пакет Snow Conquest предлагает профессиональные AT-шины, подходящие для различных поверхностей, включая лед и снег. Комплект выезда из грязи включает дистанционную лебёдку с грузоподъемностью до 2,5 тонн.

В основе модификации лежит обновлённый Tank 300 2025 года, который предлагает три типа силовых установок, включая дизельный двигатель объёмом 2,4 литра и гибридную установку Hi4-T. В интерьере автомобиля предусмотрен 14,6-дюймовый экран, одночиповая система Snapdragon 8155, 16 ГБ оперативной памяти и два беспроводных зарядных устройства мощностью по 50 Вт.

