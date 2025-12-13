#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...
Интерьер Mercedes-Benz GLB
13 декабря
Mercedes-Benz радикально обновил свой популярный кроссовер
Mercedes-Benz выпустил кроссовер GLB второго...

Зимний пакет и «злые» шины — известный внедорожник адаптировали для русской зимы

Продажи Tank 300 Polar Edition стартовали 11 декабря в Китае

11 декабря стартовали продажи специальной версии Tank 300 Polar Edition, ограниченной лишь 300 экземплярами.

Tank 300 Polar Edition
Tank 300 Polar Edition

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Этот автомобиль был разработан с участием пользователей бренда и обладает уникальными опциями, отсутствующими в стандартных версиях.

Polar Edition выделяется наличием трёх пакетов доработок: зимний комплект включает подогрев форсунок и лобового стекла, а также возможность дистанционного запуска через смартфон для предварительного прогрева авто.

Tank 300 Polar Edition
Tank 300 Polar Edition
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пакет Snow Conquest предлагает профессиональные AT-шины, подходящие для различных поверхностей, включая лед и снег. Комплект выезда из грязи включает дистанционную лебёдку с грузоподъемностью до 2,5 тонн.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В основе модификации лежит обновлённый Tank 300 2025 года, который предлагает три типа силовых установок, включая дизельный двигатель объёмом 2,4 литра и гибридную установку Hi4-T. В интерьере автомобиля предусмотрен 14,6-дюймовый экран, одночиповая система Snapdragon 8155, 16 ГБ оперативной памяти и два беспроводных зарядных устройства мощностью по 50 Вт.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 17
13.12.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв