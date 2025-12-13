#
Интерьер Kia Seltos
13 декабря
Раскрыты подробности о новом поколении доступного кроссовера Kia
Kia Seltos второго поколения построен на...
iCaur V27
13 декабря
Стала известна примерная цена ожидаемого в России рамного внедорожника
iCaur V27 выйдет на рынок РФ в 2026 году с...
Sollers S9
13 декабря
Полный привод, дизель, автомат — новый российский «рамник» скоро выйдет на рынок
Глава УАЗа Алексей Спирин: Продажи внедорожника...

В России появился надежный и богато оснащённый японский кроссовер по цене Весты

Продажи кроссоверов Honda WR-V стартовали в России с ценой от 1,5 млн рублей

Honda WR-V оказался одним из недорогих кроссоверов, которые не подпадают под новый утильсбор, который начал действовать с 1 декабря.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Этот автомобиль в основном поставляется в Россию из Японии и может стать отличной альтернативой как для Лады, так и для Москвича, причем цены на него начинаются от 1,5 миллиона рублей.

Для сравнения, аналогичный кроссовер Москвич 3 в комплектациях 2024 и 2025 года стоит от 1 700 000 до 1 913 000 рублей. Lada Vesta SW Cross в базовой комплектации Life'25 с мотором мощностью 106 л.с. и механикой обойдется минимум в 1 879 000 рублей.

Honda WR-V
Honda WR-V

Все Honda WR-V, поставляемые в Россию, имеют правый руль, так как они произведены для японского рынка. Наиболее выгодное предложение на данный кроссовер – 1 550 500 рублей за комплектацию Z+ Black Style с черным кузовом и 17-дюймовыми колесами, доступное по предварительному заказу во Владивостоке.

Судя по объявлению, заводская медиасистема будет заменена на аналогичную, а доступные опции включают кнопку запуска двигателя, мульти-руль с кожаным ободом и комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе.

В Дальневосточном регионе представлено более десятка таких кроссоверов, и их цены могут достигать 2 000 000 рублей. Например, в Томске новый WR-V можно заказать за 1 900 000 рублей, в Барнауле – за 1 910 000 рублей, в Омске – за 2 100 000 рублей, а в Новосибирске – за около 2 200 000 рублей.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, автомобили Honda WR-V также имеются в наличии. В Красноярске его можно приобрести по цене 2 080 000 рублей, в Москве – за 2 200 000 рублей, в Старом Осколе – за 2 290 000 рублей, а в Екатеринбурге и Томске за 2 400 000 и 2 600 000 рублей соответственно.

Все версии Honda WR-V имеют схожую техническую комплектацию. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и имеет только передний привод.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 19
13.12.2025 
Фото:Honda
