Интерьер Opel Astra
14 декабря
Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото
Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют...
ГАЗ-А – копия Ford A – первый советский массовый легковой автомобиль.
14 декабря
Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
Эксперт Канунников рассказал, как в Союзе...
Интерьер Jaecoo J7 LE
14 декабря
Лимитированный кроссовер в стиле Land Rover почти распродан в РФ
У дилеров в России заканчиваются кроссоверы...

В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Hyundai с адекватными ценами

Продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe возобновлены в РФ с ценой от 3,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe стал одним из самых заметных автомобилей, попадающих под новые правила утильсбора, вступающие в силу 1 декабря. В Россию он поставляется уже более трех лет через параллельный импорт и на текущий момент его стоимость в последнем поколении составляет минимум 3,5 миллиона рублей.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Кроссоверы китайского производства в этом сегменте обычно стоят дороже. Так, Geely Atlas продается по цене не менее 3 717 190 рублей у официальных дилеров, а Geely Monjaro обойдется как минимум в 4 549 990 рублей. Также на модель Jaecoo J8 цены начинаются от 4 274 000 рублей.

Компания из Владивостока оценивает поставку нового Hyundai Santa Fe под заказ в минимальные 3 530 280 рублей. Не уточняется, в какой комплектации будет кроссовер, но, согласно рекламе, он будет с «базовым» 2,5-литровым атмосферным движком GDI мощностью 194 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Еще одна фирма из Владивостока предлагает вариант с тем же двигателем в комплектации Modern за 3 860 000 рублей, в то время как в Петропавловске-Камчатском можно заказать шестиместную версию Connoisseur Ultra с 2,0-литровым 247-сильным мотором за 4 000 000 рублей.

Новый Hyundai Santa Fe: вот что о нем известно

В Благовещенске такой же двигатель доступен за 4 360 000 рублей, а в Санкт-Петербурге кроссовер мощностью 197 л.с. можно заказать за 4 490 000 рублей. Во Владивостоке цена неподзаряжаемой гибридной версии (FHEV) составляет 4 630 000 рублей; в ней 1,6-литровый бензиновый турбомотор сочетается с электродвигателем, обеспечивающим общую мощность 235 л.с. и 265 Нм крутящего момента.

Новые Hyundai Santa Fe пятого поколения теперь доступны для заказа в различных городах России, включая Чебоксары, Москву, Калугу, Кемерово, Самару, Ижевск, Оренбург и Калининград.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Цены на автомобили в наличии выше: в Краснодаре, Самаре и Казани за них просят от 5 250 000 рублей, а в Нижнем Новгороде цена на 100 тыс. рублей выше. Также такие автомобили можно найти в наличии в Перми, Москве, Омске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Красноярске, Барнауле, Саратове, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах страны.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
14.12.2025 
Фото:Wikimedia
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
