В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Hyundai с адекватными ценами

Продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe возобновлены в РФ с ценой от 3,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe стал одним из самых заметных автомобилей, попадающих под новые правила утильсбора, вступающие в силу 1 декабря. В Россию он поставляется уже более трех лет через параллельный импорт и на текущий момент его стоимость в последнем поколении составляет минимум 3,5 миллиона рублей.

Кроссоверы китайского производства в этом сегменте обычно стоят дороже. Так, Geely Atlas продается по цене не менее 3 717 190 рублей у официальных дилеров, а Geely Monjaro обойдется как минимум в 4 549 990 рублей. Также на модель Jaecoo J8 цены начинаются от 4 274 000 рублей.

Компания из Владивостока оценивает поставку нового Hyundai Santa Fe под заказ в минимальные 3 530 280 рублей. Не уточняется, в какой комплектации будет кроссовер, но, согласно рекламе, он будет с «базовым» 2,5-литровым атмосферным движком GDI мощностью 194 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe

Еще одна фирма из Владивостока предлагает вариант с тем же двигателем в комплектации Modern за 3 860 000 рублей, в то время как в Петропавловске-Камчатском можно заказать шестиместную версию Connoisseur Ultra с 2,0-литровым 247-сильным мотором за 4 000 000 рублей.

В Благовещенске такой же двигатель доступен за 4 360 000 рублей, а в Санкт-Петербурге кроссовер мощностью 197 л.с. можно заказать за 4 490 000 рублей. Во Владивостоке цена неподзаряжаемой гибридной версии (FHEV) составляет 4 630 000 рублей; в ней 1,6-литровый бензиновый турбомотор сочетается с электродвигателем, обеспечивающим общую мощность 235 л.с. и 265 Нм крутящего момента.

Новые Hyundai Santa Fe пятого поколения теперь доступны для заказа в различных городах России, включая Чебоксары, Москву, Калугу, Кемерово, Самару, Ижевск, Оренбург и Калининград.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Цены на автомобили в наличии выше: в Краснодаре, Самаре и Казани за них просят от 5 250 000 рублей, а в Нижнем Новгороде цена на 100 тыс. рублей выше. Также такие автомобили можно найти в наличии в Перми, Москве, Омске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Красноярске, Барнауле, Саратове, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах страны.

