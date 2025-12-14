Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
Ранее «За рулем» показывал, как обрабатываются швы на кузовах автомобилей Tenet — теперь же предлагаем вам краткий рассказ Максима Кадакова о том, что происходит до этого – собственно, на линии сварки.
Напомним, нынешний цикл производства завода «АГР Калуга» включает сварку и окраску кузовов, как на этом заводе и было в прежние времена, когда им владел Volkswagen. А три выпускаемые модели Tenet – это бывшие кроссоверы Chery, в РФ хорошо известные.
Удалось ли производству перестроиться на новые условия в одном и самых важных компонентов, сварке кузова?
Как отметил Кадаков, процесс это высокоавтоматизированный: сварочное производство имеет 332 робота, хотя и ручной труд тоже присутствует – в цеху трудится 680 человек. Смотрим, как все это выглядит!
