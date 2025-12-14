В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой

Продажи кроссоверов Kia Sportage возобновлены в РФ с ценами от 2,6 млн рублей

Kia Sportage, который успешно выпускался в Калининграде уже более 20 лет, продолжает пользоваться популярностью на российском рынке даже без официальных поставок. Теперь автомобили доставляются в страну через параллельный импорт, а их стоимость на классифайдах начинается от 2 600 000 рублей.

Китайские альтернативы, имеющие официальное присутствие на российском рынке, стоят дороже. Например, Jaecoo J7 можно купить от 2 909 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 839 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 717 190 рублей.

Самый недорогой вариант Kia Sportage предлагает «частник» из Самары за 2 600 000 рублей. Этот кроссовер с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., шестиступенчатым автоматом и полным приводом может подойти под льготный утильсбор.

По фотографиям видно, что за эти деньги доступна комплектация Luxe с тканевым интерьером, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим тачскрином, кожаным рулем, кнопочным запуском двигателя, электронным стояночным тормозом и двухзонным климат-контролем.

Kia Sportage

В Магнитогорске аналогичный Sportage продается за 3 000 000 рублей. В Астрахани кроссовер с 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и «роботом» можно заказать за 3 200 000 рублей или купить за 3 500 000 рублей.

Самый мощный вариант с 2,0-литровым мотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатым автоматом стоит меньше всего в Санкт-Петербурге – 3 330 000 рублей. В продаже также есть новые Sportage с 1,5-литровым двигателем на 200 л.с. и передним приводом, цена которых варьируется от 3 780 000 рублей в Москве до 4 100 000 рублей в Пензе.

Интерьер Kia Sportage

В целом на классифайдах представлено около двух сотен новых Kia Sportage, доступных как из наличия, так и на заказ. Эти автомобили можно найти в таких городах, как Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Тюмень, Чебоксары, Краснодар, Саратов, Самара, Псков, Волгоград, Киров, Екатеринбург, Тольятти и многих других.

Ориентировочные цены на новые Kia Sportage

с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатой АКПП – от 2 600 000 рублей.

с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКПП – от 3 330 000 рублей;

с 1,6-литровым 180-сильным турбированным двигателем и «роботом» – от 3 200 000 рублей;

с 1,5-литровым 200-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКПП – от 3 780 000 рублей.

