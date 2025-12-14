В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой

#
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
14 декабря
«За рулем» показал работу сварочного...
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
14 декабря
Специалисты объяснили, какое моторное масло...
Интерьер Kia Sportage
14 декабря
Kia Sportage, который успешно выпускался в Калининграде уже более 20 лет, продолжает пользоваться популярностью на российском рынке даже без официальных поставок. Теперь автомобили доставляются в страну через параллельный импорт, а их стоимость на классифайдах начинается от 2 600 000 рублей.

Китайские альтернативы, имеющие официальное присутствие на российском рынке, стоят дороже. Например, Jaecoo J7 можно купить от 2 909 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 839 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 717 190 рублей.

Самый недорогой вариант Kia Sportage предлагает «частник» из Самары за 2 600 000 рублей. Этот кроссовер с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., шестиступенчатым автоматом и полным приводом может подойти под льготный утильсбор.

По фотографиям видно, что за эти деньги доступна комплектация Luxe с тканевым интерьером, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим тачскрином, кожаным рулем, кнопочным запуском двигателя, электронным стояночным тормозом и двухзонным климат-контролем.

Kia Sportage
Kia Sportage

В Магнитогорске аналогичный Sportage продается за 3 000 000 рублей. В Астрахани кроссовер с 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и «роботом» можно заказать за 3 200 000 рублей или купить за 3 500 000 рублей.

Самый мощный вариант с 2,0-литровым мотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатым автоматом стоит меньше всего в Санкт-Петербурге – 3 330 000 рублей. В продаже также есть новые Sportage с 1,5-литровым двигателем на 200 л.с. и передним приводом, цена которых варьируется от 3 780 000 рублей в Москве до 4 100 000 рублей в Пензе.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

В целом на классифайдах представлено около двух сотен новых Kia Sportage, доступных как из наличия, так и на заказ. Эти автомобили можно найти в таких городах, как Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Тюмень, Чебоксары, Краснодар, Саратов, Самара, Псков, Волгоград, Киров, Екатеринбург, Тольятти и многих других.

Ориентировочные цены на новые Kia Sportage

  • с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатой АКПП – от 2 600 000 рублей.
  • с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКПП – от 3 330 000 рублей;
  • с 1,6-литровым 180-сильным турбированным двигателем и «роботом» – от 3 200 000 рублей;
  • с 1,5-литровым 200-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКПП – от 3 780 000 рублей.
Лежнин Роман
Фото:Kia
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
