Езда на таких шинах может быть опасна: подробности от эксперта

Эксперт Молодовский обосновал опасность езды на всесезонных шинах круглый год

Исходя из названия всесезонные шины можно эксплуатировать круглый год.

Звучит привлекательно, ведь так можно хорошо сэкономить. Однако за этим названием кроется реальная опасность. Эксперт Андрей Молодовский дал комментарий на тему безопасности круглогодичной езды на всесезонной резине, перечислил ее плюсы и минусы и предоставил ценные рекомендации.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

– Современные всесезонные шины получили такое название из-за своего предназначения для круглогодичной эксплуатации в Южной и Центральной Европе. Российскому зимнему климату они не совсем соответствуют, поэтому у многих шинных производителей этот тип авторезины представлен в летней продуктовой линейке.

Они могут неплохо справляться со снежной кашей и снегом, но температурная устойчивость в холодное время года у них слабая. При глубоких минусах их резиновая смесь подвергается быстрому стеклованию. Другими словами, шины дубеют при морозах, и уровень сцепления теряется.

Минусы всесезонной резины, которые негативно влияют на безопасность их эксплуатации круглый год:

1) Летом такие шины хуже тормозят на сухом асфальте по сравнению с настоящими летними шинами. Разница в тормозном пути может доходить до 10 метров. Хотя на мокром летнем асфальте некоторым моделям удаётся показывать уровень торможения истинно летних покрышек.

2) Зимой картина не лучше. Даже если у некоторых экземпляров всепогодных шин сцепление на снегу может быть достаточным, то управляемость и торможение оставляют желать лучшего. На снегу и, тем более, на льду такие покрышки слишком много проигрывают в торможении настоящим зимним моделям.

И об этом свидетельствуют почти все независимые испытания.

С всесезонными шинами риск потери управления при экстремальных дорожных условиях значительно выше. Резиновая смесь их протектора – это компромисс между минусовыми и плюсовыми значениями, из-за которого шины не смогут справиться с пиковыми температурными нагрузками так, как это без труда делают специализированные летние или зимние шины.

К плюсам всесезонной резины можно отнести возможность их использования на слабом бездорожье благодаря более глубокому и агрессивному протектору, с большим количеством ламелей, чем у шоссейных летних шин. Их достоинством можно считать возможность спокойно задержаться в осенне-зимнем сезоне смены шин, минуя ажиотаж в шиномонтажках.

Поэтому для езды круглый год такие шины можно рекомендовать только тем водителям, которые эксплуатируют свои автомобили в регионах с редкими снегопадами и тёплыми зимами (не ниже –5°C) вкупе с не слишком знойными температурами летом. В России для этого можно рассматривать территорию Южного федерального округа, некоторые районы СКФО или западную часть ЦФО. При этом всесезонные шины лучше использовать в городском режиме эксплуатации, а водителям – чётко осознавать все их слабые стороны.

