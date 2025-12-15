КАМАЗы получат новые тормоза собственного производства
Завод КАМАЗ запустил новую сборочную линию тормозных механизмов дискового тормоза – открытие состоялось в дочернем ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС).
Автоматизированная линия сборки позволяет выпускать дисковые тормозные механизмы размеров 17,5", 19,5" и 22,5". Благодаря широкой номенклатуре такие тормоза можно использовать сразу на нескольких семействах и линейках. Известно, что новые механизмы будут ставить на грузовики поколения К5, а также на коммерческое семейство Компас, автобусы (КАМАЗу принадлежит Нефтекамский автозавод НЕФАЗ) и прицепную технику.
Сборочная линия позволяет собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам, отмечают в пресс-службе производителя. КАМАЗ реализовывал проект по локализации производства дисковых тормозов с 2023 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!