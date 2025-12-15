Новая реальность
КАМАЗы получат новые тормоза собственного производства

На КАМАЗе запустилась новая сборочная линия дисковых тормозных механизмов

Завод КАМАЗ запустил новую сборочную линию тормозных механизмов дискового тормоза – открытие состоялось в дочернем ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС).

Автоматизированная линия сборки позволяет выпускать дисковые тормозные механизмы размеров 17,5", 19,5" и 22,5". Благодаря широкой номенклатуре такие тормоза можно использовать сразу на нескольких семействах и линейках. Известно, что новые механизмы будут ставить на грузовики поколения К5, а также на коммерческое семейство Компас, автобусы (КАМАЗу принадлежит Нефтекамский автозавод НЕФАЗ) и прицепную технику.

Сборочная линия позволяет собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам, отмечают в пресс-службе производителя. КАМАЗ реализовывал проект по локализации производства дисковых тормозов с 2023 года.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
15.12.2025 
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
