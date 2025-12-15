Крупнейший российский маркетплейс запустит сервис такси

Известия: Wildberries планирует запуск собственного такси в 2026 году

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) планирует запуск собственного сервиса такси в 2026 году, сообщает источник со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что на данный момент завершена разработка приложения сервиса, и до конца 2025 года в рамках партнерской курьерской программы ведется набор водителей. Не исключен вариант, что для запуска нового такси будет использована уже существующая платформа: по инсайдерским данным, компания рассматривала для покупки сервис водителей Wheely, а также изучался вопрос приобретения сервиса «Ситимобил».

Но очевидного кандидата нет, поэтому пока наиболее вероятно, что запуск будет все же самостоятельным. Точных сроков запуска в России пока нет, в данный момент усилия сфокусированы на бета-тестировании сервиса WB Taxi в Белоруссии и Узбекистане.

