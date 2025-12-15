В России появился новый семейный кроссовер Toyota: известны цены
Из-за возросшего интереса, вызванного пересмотром правил утильсбора с 1 декабря, многие популярные модели на рынке параллельного импорта уже распроданы. Однако один новый Toyota Harrier все еще доступен для покупки. Компания из Новосибирска предлагает его под заказ по цене 4 132 000 рублей.
За указанную сумму предлагается модель в комплектации Ultimate Edition, хотя фотографии интерьера отсутствуют. Судя по описанию, кроссовер должен быть оборудован всеми необходимыми подушками безопасности (в том числе шторками и коленной подушкой водителя), датчиками света и дождя, мультимедийной системой с навигацией и крупным сенсорным экраном, а также беспроводной зарядкой для смартфонов.
Также в числе опций заявлены премиальная аудиосистема, камера кругового обзора, парктроники спереди и сзади, бесключевой доступ с кнопкой запуска, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, панорамная крыша с люком и кожаная обивка интерьера.
Кроме того, предусмотрены подогревы зеркал и руля, а также подогрев и вентиляция передних сидений.
Под капотом гибридного Toyota Harrier установлена силовая установка e-Four, состоящая из 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя мощностью 178 л. с. и электродвигателя мощностью 120 л. с. с электромеханическим вариатором E-CVT.
Также в продаже могут встречаться бензиновые версии кроссовера с 2,0-литровым атмосферником мощностью 171 л. с., вариатором и передним приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.
