Новогодние распродажи приближаются: как будут продаваться машины в декабре
С началом декабря наблюдается активный спрос на автомобили, что связано с наличием китайских моделей у дилеров по прежним ценам и началом новогодних распродаж с традиционно выгодными предложениями.
Об этом в интервью агентству «Автостат» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
Он ожидает, что продажи в декабре останутся на уровне ноября, с возможным снижением не более чем на 5% в связи с уменьшением потоков клиентов на последней неделе месяца.
Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также считает, что результаты декабря будет сопоставимы с ноябрем. Основными факторами продаж могут стать предстоящая индексация утильсбора и увеличение НДС на 2%.
«Мы прогнозируем стабильный высокий спрос в декабре. Однако нехватка некоторых моделей, у сокращения поддержки со стороны импортеров (например, бонусы на трейд-ин, прямые скидки, субсидирование кредитных ставок), а также перенос спроса на осень могут привести к тому, что реальные декабрьские продажи окажутся ниже ожидаемых», – отметил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.
Исполнительный директор РОАД Олег Баринов добавил, что декабрь традиционно является сильным месяцем, и дилеры делают всё возможное для успешного завершения года. Несмотря на возможные точечные распродажи, не стоит ожидать масштабных акций, так как рыночные условия слишком строгие. В целом, согласно предварительным оценкам, объем продаж в декабре будет сопоставим или чуть ниже ноябрьского.
