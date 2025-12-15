#
15 декабря
Японская автокомпания зарегистрировала еще четыре товарных знака в России
Toyota зарегистрировала в РФ товарные знаки...
15 декабря
Производство автомобилей в России упало на 38%
15 декабря
КАМАЗ представил новые модели бренда «Москвич»

Новогодние распродажи приближаются: как будут продаваться машины в декабре

Эксперт Шапринский: в декабре продажи новых авто окажутся на уровне ноября

С началом декабря наблюдается активный спрос на автомобили, что связано с наличием китайских моделей у дилеров по прежним ценам и началом новогодних распродаж с традиционно выгодными предложениями.

Об этом в интервью агентству «Автостат» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он ожидает, что продажи в декабре останутся на уровне ноября, с возможным снижением не более чем на 5% в связи с уменьшением потоков клиентов на последней неделе месяца.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также считает, что результаты декабря будет сопоставимы с ноябрем. Основными факторами продаж могут стать предстоящая индексация утильсбора и увеличение НДС на 2%.

«Мы прогнозируем стабильный высокий спрос в декабре. Однако нехватка некоторых моделей, у сокращения поддержки со стороны импортеров (например, бонусы на трейд-ин, прямые скидки, субсидирование кредитных ставок), а также перенос спроса на осень могут привести к тому, что реальные декабрьские продажи окажутся ниже ожидаемых», – отметил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Исполнительный директор РОАД Олег Баринов добавил, что декабрь традиционно является сильным месяцем, и дилеры делают всё возможное для успешного завершения года. Несмотря на возможные точечные распродажи, не стоит ожидать масштабных акций, так как рыночные условия слишком строгие. В целом, согласно предварительным оценкам, объем продаж в декабре будет сопоставим или чуть ниже ноябрьского.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
15.12.2025 
