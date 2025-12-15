Японская автокомпания зарегистрировала еще четыре товарных знака в России
Японская компания Toyota, которая покинула российский рынок, зарегистрировала еще четыре товарных знака в России.
Среди зарегистрированных знаков числятся Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize.
Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии. Эти товарные знаки относятся к классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему различные типы автомобилей.
Срок действия знаков Picnic, Stralet и Toyota IQ истекает 31 марта 2035 года, а у знака Raize – 31 октября 2034 года. Ранее Toyota уже зарегистрировала пять товарных знаков, срок действия которых также истекает в 2035 и 2034 годах: Land Cruiser Prado, Alphard, Celica, Carina и Vellfire.
В сентябре 2022 года компания сообщила о прекращении производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!