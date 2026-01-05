Экология
Ford понял, что электрический пикап — это провальная идея

Компания Ford отказалась от выпуска электрического пикапа Ford F-150 Lighting

Погоня за идеей электрического пикапа в Штатах все явственнее выглядит неудачной. После длительной приостановки производства электрического Ford F-150 Lighting казалось, что дни его сочтены – и так и вышло.

В декабре компания Ford подтвердила, что выпуск Ford F-150 Lighting в его нынешнем виде прекращен. Рабочие, занятые на сборке этих машин, переведены на другие работы – а именно, на производство бензиновых F-150. В американской прессе конец фордовского электропикапа называют бесславным, упоминая, что модель выпускалась всего три с половиной года, продавалась не особо активно и постоянно дорожала.

При этом в Ford подтвердили разработку второго поколения Ford F-150 Lighting – но, в отличие от первого, это будет не полностью электрическая модель, а гибрид. Точнее, последовательный гибрид EREV (Extended Range Electric Vehicle), то есть «электричка», снабженная удлинителем хода в виде ДВС... По заявлению производителя, Lightning EREV будет иметь электромобильную динамику (до 100 км/ч – менее 5 с), «паровозную» тягу и запас хода в более чем 700 миль, то есть около 1130 км.

Ждем аналогичных шагов от производителей Rivian R1T и Cybertruck? Или они окажутся удачливее?

Источник:  The Drive
Иннокентий Кишкурно
Фото:Ford
05.01.2026 
Фото:Ford
