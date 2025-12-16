#
ГАЗ-12 ЗИМ
16 декабря
16 декабря
16 декабря
На российском рынке скоро появится новый супервнедорожник: что о нем известно

Great Wall анонсировал появление супервнедорожника в РФ в 2026 году

На техническом семинаре в Москве компания Great Wall Motor (GWM) объявила о запуске своего нового супервнедорожника, сообщает корреспондент.

Главный инженер по гибридным системам GWM Ричард Жу сообщил, что такие автомобили пользуются популярностью в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

В презентации подчеркивалось, что новая модель будет более приспособлена для внедорожного использования по сравнению с уже доступными в России моделями Tank 300, 500 и 700.

Tank 300
Концерн GWM включает в себя бренды Haval, GWM Poer, Tank, Wey и Ora, все из которых официально продаются на российском рынке. Автомобили марки Haval собираются на заводе в Тульской области с 2019 года.

Все бренды, кроме Ora, сосредоточены на производстве кроссоверов и внедорожников.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS | Tank
16.12.2025 
