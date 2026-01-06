Экология
Продажи проворного малютки Smart #2 стартуют в 2026 году

Легендарный Smart ForTwo в 2026 году сменит полностью электрический Smart #2

Компания Smart вступает в новую фазу, начав глобальные дорожные испытания своего будущего хэтчбека A-класса Smart #2.

Этот полностью электрический автомобиль, построенный на свежей платформе ECA, официально станет преемником культового городского малютки Smart ForTwo. Ожидается, что серийная версия модели увидит свет в конце 2026 года.

Как следует из официальных данных, производство новой «двойки» будет налажено в Китае, а сама машина предназначена для экспорта на ключевые мировые рынки, включая Европу.

Судя по первым шпионским снимкам, Smart #2 верен своей философии и сохранит узнаваемый компактный силуэт и двухдверную двухместную компоновку. Будут варианты как с задним, так и с полным приводом. По данным инсайдеров, автомобиль получит полностью обновленный интерьер и компактную батарею емкостью около 30 кВт·ч, что идеально подходит для городских поездок.

Историческая модель ForTwo, рожденная в конце 90-х годов в результате сотрудничества Swatch и Mercedes-Benz, разошлась по миру тиражом более двух миллионов экземпляров. Новая «двойка» должна перезапустить эту успешную историю, но уже в новом, электрическом ключе.

Алексеева Елена
06.01.2026 
