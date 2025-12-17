Какие новые авто ценой до 3 млн выбирают россияне

Авто.ру: российские марки доминируют в сегменте новых авто до 3 миллионов рублей

Рынок новых автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей, который формирует основу продаж в стране, за прошедший год радикально изменился.

Согласно исследованию «Авто.ру», с ноября 2024 по ноябрь 2025 года доля этого ценового сегмента в общем объеме предложений на площадке выросла с 54% до 56%. Однако главным трендом стало стремительное усиление позиций отечественных производителей.

Всего за 12 месяцев их доля в предложении подскочила с 24% до внушительных 56%, в то время как представительство китайских марок сократилось с 58% до 40%.

Параллельно с перераспределением сил между странами-производителями продолжается экспансия кроссоверов/внедорожников. Этот сегмент не просто остается самым популярным – его доля за год увеличилась с 61% до 68% от всех опубликованных объявлений. Рост идет в первую очередь за счет классических седанов, предложения которых сократились с 23% до 16%, что отражает изменившиеся предпочтения российских автолюбителей.

Если рассматривать модели, то первую строчку занимает Lada Granta со средней ценой 1,14 млн рублей, за ней следуют обновленная Lada Vesta (1,68 млн) и легендарная Niva Legend (1,18 млн).

Китайские модели, хотя и представлены в топ-10, сместились вниз: Haval Jolion (2,54 млн) и Haval M6 (2,22 млн). Замыкают список новички, которые не входили в аналогичный рейтинг год назад – Lada Largus, Москвич 3 и белорусский Belgee X50, что указывает на появление новых игроков в борьбе за покупателя.

Рейтинг десяти наиболее популярных моделей у пользователей сервиса (в скобках указана средняя стоимость за 11 месяцев 2025 года):

1. (↑1) Lada Granta (1,14 млн рублей)

2. (↑1) Lada Vesta (1,68 млн рублей)

3. (↑1) Haval Jolion (2,54 млн рублей)

4. (↑1) Lada Niva Legend (1,18 млн рублей)

5. (↑3) Haval M6 (2,22 млн рублей)

6. (↑4) Chery Tiggo 7 Pro Max (2,84 млн рублей)

7. Chery Tiggo 4 (2,34 млн рублей)

8. Lada Largus (1,85 млн рублей)

9. Москвич 3 (1,88 млн рублей)

10. Belgee X50 (2,61 млн рублей)

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»