Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки

Отзывная кампания АВТОВАЗа затронет рулевое управление на Ладе Гранта

Недавно АВТОВАЗ инициировал отзывную кампанию для 33 450 автомобилей Lada Granta, проданных с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

Маркетплейсы уже продают машины — готовы ли мы жать «купить»

В сообщении говорилось, что решение о проверке связано с постоянной работой компании над улучшением качества машин. На авторизованных сервисах марки Lada специалисты бесплатно проверят один из узлов автомобиля, чтобы убедиться в надежности его крепления. Если проблема будет обнаружена, узел заменят.

Владельцам затронутых автомобилей предложили обратиться в официальный сервисный центр.

Сегодня АВТОВАЗ уточнил местонахождение загадочного узла, который подлежит проверке: «Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдет в реальной эксплуатации автомобиля, однако АВТОВАЗ принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности. Вопрос связан с поставщиком компонента, с которым уже проработаны необходимые корректировки процессов».

В «Коммерсанте» узнали, что замена может требоваться карданному шарниру рулевого вала. Дефект может проявляться в люфтах и тугом управлении, а в худшем случае – в заклинивании и потере контроля над автомобилем.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Как вы знаете, на переднеприводных автомобилях есть только один карданный шарнир (если не считать ШРУСы) — в рулевой колонке, которая имеет «перелом» по углу валов, поэтому и нуждается в таком сочленении. Такие шарниры в рулевом управлении есть на большинстве автомобилей – даже на Камазах.

Именно в этом шарнире появляется то ли люфт, то ли перекос, то ли ненадежное крепление. На отзывных автомобилях будут проверять «состояние карданного шарнира в соответствии с методикой». Если выявят отклонения, будут менять собственно карданный шарнир, а также болты крепления, гайки и пружинные шайбы

Хорошо, что АВТОВАЗ занимается безопасностью. Если есть малейшие подозрения на дефект в ответственном соединении – надо проверить.

Источник:  Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
17.12.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
