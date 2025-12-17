Новая Volga — 238 л.с. и полный привод

Являющийся клоном Geely Monjaro кроссовер Volga K50 прошел сертификацию в РФ

Перспективный кроссовер Volga K50 с нижегородской «пропиской» получил российское Одобрение типа транспортного средства.

Заявителем на оформление ОТТС обозначен ООО «Объединенный инженерный центр», а производителем является ООО «Нижегородские легковые автомобили». Как отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, судя по представленным характеристикам, модель будет полным клоном Geely Monjaro. Кроссовер длиной 4770 мм с колесной базой 2845 мм оснащен турбомотором 2.0 с отдачей 238 л.с. и 350 Нм, работающим с 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

Ранее Кадаков рассказал, что помимо Volga K50 (Geely Monjaro) в линейку войдут Volga K40 (Geely Atlas) и Volga C50 (Geely Preface), а логика индексов сохранена с прошлогоднего неудавшегося альянса с Changan: «С» – седан, «К» – кроссовер, число – место в модельном ряду.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Можно сколько угодно кричать, что это ненастоящая Волга, но правда жизни не оставляет других вариантов: быстро и беспроблемно можно освоить производство только чужих автомобилей – с последующей локализацией. Волга воссоздается по тому же принципу, что и многие другие российские автомобили. Берем китайский автомобиль, слегка обновляем внешность – и формируем программу постепенной локализации производства.

Поначалу – крупный узел с последующим переходом на мелкоузловую сборку, которая оправдана только при заметных объемах производства – как минимум, нужно делать 10 тысяч машин в год каждой модели, иначе все это будет ниже порога рентабельности. А при организации прессового производства – и того больше.

И вот по пути локализации нижегородцы пойдут далеко. Уверен, что мы увидим не только российскую сталь, стекла и пластик – будут комплектующие и посерьезнее.

Главное, чтобы было кому это все продать. Хотя Monjaro в рекламе не нуждается.

В сентябре 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что первые этапы сборки и производства автомобиля Volga планируется начать к весне 2026 года.

