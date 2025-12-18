Автопоток из Японии в РФ набирает обороты: результаты ноября

Минфин Японии: экспорт легковых машин в РФ за месяц вырос почти на 20%

Несмотря на санкционные ограничения, Япония значительно увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию в ноябре, продемонстрировав заметный рост на 18,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Согласно официальной статистике Министерства финансов Японии, в страну было поставлено 14 757 транспортных средств, причем львиную долю (14 750 единиц) составили именно легковые машины. Этот сегмент остается основным в торговом обмене, формируя около 70% всего японского экспорта в РФ.

На фоне автомобильного бума динамика по другим товарам оказалась разнонаправленной. Категория запчастей показала спад (на 24,2%), а поставки мотоциклов сократились весьма существенно (на 80,3%). Однако общий объем японских товаров, направляемых в Россию, поддерживается и другими позициями.

Например, отмечен впечатляющий рост экспорта пластика (на 1031,4%) и медицинских товаров (+13,6%), хотя их доля в общем товарообороте пока скромная – всего 3,2%.

