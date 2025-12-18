#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов
18 декабря
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов
Эксперт Виноградов подсказал, какие зимние шины...
Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки
18 декабря
Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки
«Автостат»: за 20 лет в России продали 3 млн...
Как не остаться без машины — 8 главных ошибок водителей при заморозках
18 декабря
Как не остаться без машины — 8 главных ошибок водителей при заморозках
«За рулем» напомнил, как автомобилистам быстро...

Автопоток из Японии в РФ набирает обороты: результаты ноября

Минфин Японии: экспорт легковых машин в РФ за месяц вырос почти на 20%

Несмотря на санкционные ограничения, Япония значительно увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию в ноябре, продемонстрировав заметный рост на 18,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Рекомендуем
Маркетплейсы уже продают машины — готовы ли мы жать «купить»

Согласно официальной статистике Министерства финансов Японии, в страну было поставлено 14 757 транспортных средств, причем львиную долю (14 750 единиц) составили именно легковые машины. Этот сегмент остается основным в торговом обмене, формируя около 70% всего японского экспорта в РФ.

На фоне автомобильного бума динамика по другим товарам оказалась разнонаправленной. Категория запчастей показала спад (на 24,2%), а поставки мотоциклов сократились весьма существенно (на 80,3%). Однако общий объем японских товаров, направляемых в Россию, поддерживается и другими позициями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Например, отмечен впечатляющий рост экспорта пластика (на 1031,4%) и медицинских товаров (+13,6%), хотя их доля в общем товарообороте пока скромная – всего 3,2%.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 31
18.12.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1