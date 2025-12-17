#
Интерьер обновленного Tank 300
17 декабря
Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий
GWM представил рестайлинговую версию...
Интерьер Geely Galaxy M9
17 декабря
В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
В России начались продажи кроссовера Geely...
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
17 декабря
В России иностранных водителей начнут...
В России иностранных водителей начнут...

Стали известны сроки появления спецверсии кроссовера Geely Monjaro

Geely Monjaro Flagship SE (Special Edition) появится в конце декабря

Новый Geely Monjaro Flagship Special Edition поступит в салоны России до конца декабря, предлагая обновленный дизайн и повышенный комфорт по цене от 4 899 990 рублей.

Версия заменит текущую топовую комплектацию и будет конкурировать с такими кроссоверами, как Tenet T8 и GAC GS8.

Спецверсия отличается рядом доработок как внешнего, так и технического характера и снаружи выделяется эксклюзивным металликом Mountain Green и новыми 20-дюймовыми дисками, подчеркивающим премиальный статус модели.

Главным техническим новшеством стала адаптивная подвеска CDC, которая автоматически подстраивается под дорожное покрытие, повышая комфорт и устойчивость.

В салоне также появился ряд улучшений: обновленные органы управления, расширенная атмосферная подсветка, включая второй ряд, и доработанные сиденья. Водитель получил кресло с функцией массажа, а передний пассажир – возможность полностью разложить сиденье и сохранить настройки в памяти. Для пассажиров второго ряда добавлены удобные кнопки регулировки спинки на дверных картах.

Под капотом Monjaro Flagship SE стоит знакомый турбомотор мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатый автомат.

Источник:  «Автостат»
