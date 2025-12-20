#
BMW iX3
20 декабря
Jaguar опроверг слухи об увольнении главного дизайнера

В компании Jaguar Land Rover опровергли информацию об увольнении Макговерна

Компания Jaguar Land Rover (JLR) опровергла информацию об увольнении главного дизайнера Джерри Макговерна – спустя две недели после появления в прессе информации об этом.

Новый стиль легендарной марки — нравится?

Макговерн – кавалер Ордена Британской империи и известнейший дизайнер, подаривший внешность многим машинам Land Rover и Jaguar за последние 20 лет. Его якобы увольнение связывали с публичной критикой нового концепта Type 00 и общим обновлением стиля Jaguar, а также с личными неурядицами внутри JLR. В начале декабря компания отказалась комментировать публикации об увольнении, но спустя пару недель все же дала официальный комментарий.

Jaguar Type 00
Jaguar Type 00
«Это неправда, что мы уволили Джерри Макговерна, и мы не намерены больше комментировать спекулятивные истории», – цитирует Automotive News Europe ответ представителя JLR.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В компании отказались уточнять, остается ли Макговерн в данный момент на своей должности, но на официальном сайте Jaguar он все еще значится главным креативным директором. Американское издание The Drive выдвинуло две версии происходящего. Первая: поначалу Макговерна действительно попытались уволить или отстранить от дел, но тот пригрозил судебными исками, и руководству пришлось искать более мягкую позицию.

Вторая: вся история с увольнением – шоу, подогревающее интерес к скандальному Type 00.

Jaguar Type 00
Источник:  The Drive
Иннокентий Кишкурно
20.12.2025 
