Лидируют Lexus и Toyota: названы самые надежные автомобили с пробегом

Consumer Reports: Tesla заняла последнее место в рейтинге надежности авто

Компания Tesla оказалась на последней позиции в свежем исследовании Consumer Reports, которое касалось долгосрочной надежности автомобилей с пробегом. Аналитики оценили модели, возраст которых составляет от пяти до десяти лет, из 26 различных брендов. Итоговый балл надежности для электромобилей Tesla составил 31, что ниже показателей Jeep (32 балла), Ram (35) и Chrysler (36).

В отчете подчеркивается, что рассматриваемый период включает годы активного наращивания производства Model 3, когда часть процессов была временно организована в шатре, расположенном на парковке завода во Фримонте. По мнению Consumer Reports, такие условия могли негативно повлиять на качество сборки.

Тем не менее, организация отмечает улучшение текущих моделей Tesla: их прогнозируемая надежность выше среднего, а в рейтинге новых автомобилей компания вошла в топ-10.

На первом месте среди брендов оказались Lexus и Toyota, которые получили 77 и 73 балла соответственно. Третье место заняла Mazda с 58 баллами, за ней следуют Honda (57) и Acura (53).

В первой десятке также находятся BMW, Buick, Nissan, Audi и Volvo. Популярные в России марки Kia и Hyundai расположились на 17-м и 21-м местах.

Стивен Элек, руководитель программы аналитики автоданных Consumer Reports, объяснил высокие позиции Lexus и Toyota «консервативным подходом к модернизации» и последовательным улучшением модельного ряда, не прибегая к резким технологическим скачкам. Эксперт констатирует, что такие автомобильные марки обеспечивают стабильное качество как в новизне, так и в процессе эксплуатации.

