Спасет здоровье, нервы и даже жизнь: что необходимо иметь в багажнике в морозы

Эксперт Ершов перечислил вещи, которые нужно обязательно держать в авто зимой

По словам тренера обучающего центра международной сети автосервисов FIt Service Константина Ершова, в зимнее время важно иметь в автомобиле внешний аккумулятор или автономное пуско-зарядное устройство, которое сможет подзаряжать смартфон. В холодное время года могжет подвести не только аккумулятор автомобиля, но и батарея мобильного телефона.

Рекомендуется также использовать ручной фонарь с запасными элементами питания или налобный фонарь, которые будут полезны как для обозначения своего местоположения на обочине, так и для выполнения ремонтных работ в темноте. Следует помнить, что использование фонарика на смартфоне быстро разряжает его, что в мороз может стать серьезной проблемой.

Зимой могут понадобиться следующие вещи: лопата (желательно металлическая), песок, специальные резиновые коврики, трос для буксировки и рабочие перчатки. Они помогут выбраться из снежного плена или сугробов. Лопата позволит откопать колеса и расчистить пространство под автомобилем, а песок или коврики обеспечат необходимое сцепление.

Необходимо также запастись водой, которую лучше хранить в обычной пластиковой таре, чтобы в мороз она не разорвалась. Еда в виде «сухпайка» может состоять из высококалорийных продуктов: зерновых батончиков, орехов и сушеных фруктов. Нельзя забывать и об автомобильной аптечке, которая должна содержать не только основные медикаменты, но и болеутоляющие препараты, а также различные пластыри.

Такие предметы, как щетка для очистки кузова от снега с лопаткой, аэрозоль для обледенения замков и стекол, а также микрофибровые салфетки, хотя и не кажутся первоочередными, могут оказаться очень полезными. Полезен также небольшой набор инструментов, включающий пластиковые хомуты и изоленту. Зимой даже маленькая поломка, такая как оторвавшийся подкрылок или поврежденный бампер, без возможности быстрой временной фиксации может привести к серьезным проблемам.

Эксперт подводит итог, что расширенный список полезных вещей для автовладельца зимой включает теплое одеяло и одежду, фонарь, пауэрбанк, лопату, буксировочный трос, скребок с щеткой и базовую аптечку.

