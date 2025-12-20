#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Monjaro Flagship SE
20 декабря
Geely Monjaro получил новую версию в России: сколько стоит и что нового?
Geely Monjaro Flagship SE (Special Edition)...
Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive
20 декабря
Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?
PVS Automotive представила уникальный Toyota...
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
20 декабря
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики...

Спасет здоровье, нервы и даже жизнь: что необходимо иметь в багажнике в морозы

Эксперт Ершов перечислил вещи, которые нужно обязательно держать в авто зимой

По словам тренера обучающего центра международной сети автосервисов FIt Service Константина Ершова, в зимнее время важно иметь в автомобиле внешний аккумулятор или автономное пуско-зарядное устройство, которое сможет подзаряжать смартфон. В холодное время года могжет подвести не только аккумулятор автомобиля, но и батарея мобильного телефона.

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Рекомендуется также использовать ручной фонарь с запасными элементами питания или налобный фонарь, которые будут полезны как для обозначения своего местоположения на обочине, так и для выполнения ремонтных работ в темноте. Следует помнить, что использование фонарика на смартфоне быстро разряжает его, что в мороз может стать серьезной проблемой.

Зимой могут понадобиться следующие вещи: лопата (желательно металлическая), песок, специальные резиновые коврики, трос для буксировки и рабочие перчатки. Они помогут выбраться из снежного плена или сугробов. Лопата позволит откопать колеса и расчистить пространство под автомобилем, а песок или коврики обеспечат необходимое сцепление.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Необходимо также запастись водой, которую лучше хранить в обычной пластиковой таре, чтобы в мороз она не разорвалась. Еда в виде «сухпайка» может состоять из высококалорийных продуктов: зерновых батончиков, орехов и сушеных фруктов. Нельзя забывать и об автомобильной аптечке, которая должна содержать не только основные медикаменты, но и болеутоляющие препараты, а также различные пластыри.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Такие предметы, как щетка для очистки кузова от снега с лопаткой, аэрозоль для обледенения замков и стекол, а также микрофибровые салфетки, хотя и не кажутся первоочередными, могут оказаться очень полезными. Полезен также небольшой набор инструментов, включающий пластиковые хомуты и изоленту. Зимой даже маленькая поломка, такая как оторвавшийся подкрылок или поврежденный бампер, без возможности быстрой временной фиксации может привести к серьезным проблемам.

Эксперт подводит итог, что расширенный список полезных вещей для автовладельца зимой включает теплое одеяло и одежду, фонарь, пауэрбанк, лопату, буксировочный трос, скребок с щеткой и базовую аптечку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 37
20.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0