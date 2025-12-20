#
Новый Honda CR-V обзавелся интересными версиями: подробности

Honda CR-V получил новые комплекты стайлинга – Urban Premium и Tough Premium

Перед началом продаж Honda CR-V e:HEV в Японии, которые намечены на февраль 2026 года, подразделение Honda Access представило новую линейку заводских аксессуаров.

Для шестого поколения гибридного кроссовера разработаны два стилистических направления – Urban Premium и Tough Premium.

Подход Honda Access отличается комплексностью: одни и те же элементы обвеса могут различаться отделкой, цветами и акцентами.

Версия Urban Premium акцентируется на городском стиле, в то время как Tough Premium подчеркивает внедорожные качества CR-V. Оба варианта представляют собой полностью заводские решения, гармонично вписывающиеся в общий дизайн автомобиля.

Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V e:HEV RS Black Edition в исполнении Tough Premium получил расширенный обвес, нижние юбки, боковые накладки, брызговики, увеличенный задний спойлер и темные декоративные элементы.

Интерьер ориентирован на практичность и включает фирменные коврики, защиту порогов, лоток для багажника для грязных вещей, подсветку, а также штатные опции, такие как видеорегистратор и система ETC2.0.

Источник:  Тарантас Ньюс
Лежнин Роман
Фото:Honda
20.12.2025 
Фото:Honda
-55