Опасный выход: женщина покинула автобус нетрадиционным способом
Подозреваемая в вандализме на общественном транспорте женщина задержана в Санкт-Петербурге, пишет источник со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По данным расследующей инцидент полиции, жительница Подмосковья ехала на автобусе по Кировскому району Северной столицы в состоянии алкогольного опьянения. Когда автобус остановился на маршруте, она почему-то решила покинуть салон необычным способом. Разбив стекло аварийным молотком, женщина просто вылезла из транспорта и удалилась. Ее задержали спустя два дня после происшествия.
Причиненный ущерб оценили в 14 тысяч рублей, а любительницу ударных инструментов после допроса отпустили под подписку о невыезде. Хочется пожелать всем женщинам, да и мужчинам тоже, душевных сил, которых хватало бы на трезвые и взвешенные решения в конце этого непростого года.
