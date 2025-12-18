Опасный выход: женщина покинула автобус нетрадиционным способом

В Санкт-Петербурге задержали женщину, разбившую окно автобуса, чтобы выйти

Подозреваемая в вандализме на общественном транспорте женщина задержана в Санкт-Петербурге, пишет источник со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным расследующей инцидент полиции, жительница Подмосковья ехала на автобусе по Кировскому району Северной столицы в состоянии алкогольного опьянения. Когда автобус остановился на маршруте, она почему-то решила покинуть салон необычным способом. Разбив стекло аварийным молотком, женщина просто вылезла из транспорта и удалилась. Ее задержали спустя два дня после происшествия.

Причиненный ущерб оценили в 14 тысяч рублей, а любительницу ударных инструментов после допроса отпустили под подписку о невыезде. Хочется пожелать всем женщинам, да и мужчинам тоже, душевных сил, которых хватало бы на трезвые и взвешенные решения в конце этого непростого года.

