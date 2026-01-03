«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана
Сегодня россиянам следует быть внимательными при покупке автомобилей с рук из-за «пенсионерской схемы», когда сделки могут быть аннулированы из-за вмешательства третьих лиц.
Чтобы избежать негативных последствий, важно убедиться, что продавец действительно является владельцем автомобиля, а также попросить у него справку из психоневрологического и наркологического диспансера, сообщил автоюрист Сергей Радько.
Он рекомендует включить в договор фразу о том, что продавец не подвергается влиянию мошенников и осознает серьезность сделки. Также нужно взять расписку о полученной сумме, а сам платеж лучше проводить через банковский перевод с указанием всех необходимых данных.
Комментарий эксперта
Сергей Радько, автоюрист:
– Альтернативно, можно обратиться к нотариусу, который удостоверит сделку, разъяснив сторонам ее последствия. В таком случае оспорить сделку будет сложнее, поскольку нотариус подтвердит, что внимательно выяснил намерения продавца.
Он добавил, что заявление продавца о том, что он действовал под влиянием мошенников, не будет достаточным для отмены сделки, и заявил, что на авторынке имеются более серьезные проблемы, чем эта схема. В будущем ожидается выработка единой судебной практики, которая поможет бороться с такими аферистами.
