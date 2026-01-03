#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана
3 января
«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана
Автоюрист Радько: При покупке авто нужно брать...
Сколько стоит новая Нива на Ближнем Востоке?
3 января
Сколько стоит новая Нива на Ближнем Востоке?
Названа цена нового внедорожника Niva Legend у...
Отремонтированная спинка кресла
3 января
Этот лайфхак вернет сиденьям вашего автомобиля заводскую упругость
Читатель «За рулем» нашел способ починить...

«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана

Автоюрист Радько: При покупке авто нужно брать расписку и заверять сделку

Сегодня россиянам следует быть внимательными при покупке автомобилей с рук из-за «пенсионерской схемы», когда сделки могут быть аннулированы из-за вмешательства третьих лиц.

Рекомендуем
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

Чтобы избежать негативных последствий, важно убедиться, что продавец действительно является владельцем автомобиля, а также попросить у него справку из психоневрологического и наркологического диспансера, сообщил автоюрист Сергей Радько.

Он рекомендует включить в договор фразу о том, что продавец не подвергается влиянию мошенников и осознает серьезность сделки. Также нужно взять расписку о полученной сумме, а сам платеж лучше проводить через банковский перевод с указанием всех необходимых данных.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Сергей Радько, автоюрист:

– Альтернативно, можно обратиться к нотариусу, который удостоверит сделку, разъяснив сторонам ее последствия. В таком случае оспорить сделку будет сложнее, поскольку нотариус подтвердит, что внимательно выяснил намерения продавца.

Он добавил, что заявление продавца о том, что он действовал под влиянием мошенников, не будет достаточным для отмены сделки, и заявил, что на авторынке имеются более серьезные проблемы, чем эта схема. В будущем ожидается выработка единой судебной практики, которая поможет бороться с такими аферистами.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ОСН
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
03.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0