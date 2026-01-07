#
Царапина на парковке: пошаговая инструкция по защите своих прав

Эксперт Дмитрий Бондарь объяснил, что делать при повреждении авто на парковке

Если вы обнаружили на своем автомобиле новые царапины или вмятины после парковки, важно действовать быстро и четко.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал на этот случай подробные рекомендации.

Первым делом необходимо тщательно зафиксировать все повреждения. Следует сделать фотографии и видео: общий план места происшествия, положение вашего автомобиля, государственные номера машин, припаркованных по соседству, а также крупные планы всех царапин и вмятин.

Если второй участник инцидента находится на месте, машины лучше не перемещать до оформления и вызвать сотрудников ГИБДД для официальной фиксации дефектов. В случае, когда виновник скрылся, также нужно сообщить в полицию и постараться найти записи с собственного видеорегистратора или камер наружного наблюдения поблизости – они часто помогают установить автомобиль нарушителя.

При признаках умышленной порчи имущества, по словам эксперта, следует писать заявление в полицию. За такие действия по статье 167 УК РФ предусмотрена серьезная ответственность, включая крупный штраф или обязательные работы. Компенсацию ущерба можно взыскать через суд на основании Гражданского кодекса, включив в сумму не только расходы на ремонт, но и затраты на экспертизу.

Если у пострадавшего оформлен полис каско, подобные повреждения часто покрываются страховкой по риску «противоправные действия третьих лиц». В этом случае нужно обратиться в свою страховую компанию, соблюдая условия договора, которые могут требовать справку из полиции. Когда виновник установлен и у него есть действующий полис ОСАГО, возмещение ущерба производится через его страховщика после официального оформления происшествия.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Сергей Савостьянов
07.01.2026 
Фото:ТАСС/ Сергей Савостьянов
