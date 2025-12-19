Продажи премиальных авто в России: рост в ноябре — 160%

Целиков: В ноябре россияне зарегистрировали 4135 авто «немецкой тройки»

По итогам ноября в России зарегистрировали 4135 новых автомобилей премиальных брендов «немецкой тройки» – BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Это на 160% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». За 11 месяцев текущего года на учет поставлено 25 857 таких автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Распределение продаж по брендам:

BMW: ноябрь – 2149 шт. (+166%), 11 месяцев – 14 233 шт. (+31%)

Mercedes-Benz: ноябрь – 1160 шт. (+108%), 11 месяцев – 7985 шт. (+26%)

Audi: ноябрь – 826 шт. (+247%), 11 месяцев – 3639 шт. (+25%)

Рыночная доля премиальных брендов «немецкой тройки» в ноябре поднялась до 3,2%. До 2022 года этот показатель составлял около 7% и после этого снизился до 1-2% на рынке.

