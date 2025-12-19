#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Продажи премиальных авто в России: рост в ноябре — 160%

Целиков: В ноябре россияне зарегистрировали 4135 авто «немецкой тройки»

По итогам ноября в России зарегистрировали 4135 новых автомобилей премиальных брендов «немецкой тройки» – BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Это на 160% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». За 11 месяцев текущего года на учет поставлено 25 857 таких автомобилей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Распределение продаж по брендам:

  • BMW: ноябрь – 2149 шт. (+166%), 11 месяцев – 14 233 шт. (+31%)
  • Mercedes-Benz: ноябрь – 1160 шт. (+108%), 11 месяцев – 7985 шт. (+26%)
  • Audi: ноябрь – 826 шт. (+247%), 11 месяцев – 3639 шт. (+25%)
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рыночная доля премиальных брендов «немецкой тройки» в ноябре поднялась до 3,2%. До 2022 года этот показатель составлял около 7% и после этого снизился до 1-2% на рынке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:Pexels
Количество просмотров 153
19.12.2025 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0