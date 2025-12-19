Китайский автопром в заложниках у трендов? Главные проблемы по версии GWM

Вэй Цзяньцзюнь: проблемы китайского автопрома заключаются в погоне за трендами

Председатель GWM Вэй Цзяньцзюнь выделил основные проблемы, с которыми сталкивается китайский автопром. К ним относятся следование модным трендам, отсутствие прагматизма и интенсивная ценовая конкуренция.

Вэй Цзяньцзюнь считается одним из самых откровенных людей в китайском автомобильном бизнесе. Он ранее делал заявления по поводу проблем с продажами автомобилей без пробега, критиковал BYD и обсуждал сложности с выдвижными дверными ручками, отмечая ненужные маркетинговые уловки.

Во время старта продаж электрического кроссовера Ora 5 он вновь обратил внимание на негативные тенденции в китайской автомобильной индустрии. По его словам, одной из главных проблем является стремление компаний к тому, чтобы следовать модным трендам и новинкам, оставляя в стороне разработку оригинальных и качественных продуктов. Это становится причиной падения качества автомобилей.

В качестве примера он привел выдвижные дверные ручки, которые повсеместно применяются, но подвержены частым поломкам и могут вызывать недовольство из-за шума при работе. Поэтому в Китае хотят ввести запрет на такую конструкцию.

Кроме того, председатель отметил избыточное использование инновационных технологий как еще одну проблему. Например, литье под давлением, которое позволяет объединять кузовные элементы в один целый агрегат, повышает безопасность и снижает затраты, но эта технология снижает ремонтопригодность изделий. Владельцы могут столкнуться с необходимостью замены больших участков кузова автомобиля в случае аварий, что также влияет на страховые ставки.

Вэй Цзяньцзюнь добавил, что потенциал литья под давлением откроется только с внедрением технологий автономного вождения, что снизит количество аварий. Однако пока его компания не планирует внедрять такие решения.

По поводу ценовой конкуренции он отметил, что многие компании участвуют в ценовых войнах, что угрожает их будущему. Вэй Цзяньцзюнь предпочитает не занижать цены на свои автомобили, сосредоточившись на сохранении прибыльности продукции.

Чтобы справиться с существующими проблемами, председатель планирует следить за тем, чтобы его компания применяла исключительно оправданные технические решения. Он считает, что автомобилисты часто дезинформированы сложными терминами и запутанными рекламными акциями, что отвлекает их от реальных качественных решений.

Вэй Цзяньцзюнь намерен создать руководство по выбору автомобилей, в котором подробно расскажет о рисках новых технологий и предостережет потребителей от распространённых маркетинговых трюков.

Кажется, что председатель GWM решил взять на себя ответственность за изменения в китайской автоиндустрии. Время покажет, сможет ли он реально повлиять на ситуацию или его слова останутся без последствий.

