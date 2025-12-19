Новый седан бренда Volga — вот что известно
Вслед за Volga K50 разрешение на продажи в России получила и вторая модель нового бренда Volga.
Если K50 является переименованным кроссовером Geely Monjaro, то в основе C50 – другая модель китайского бренда. Как «За рулем» сообщал ранее, это довольно популярный в России седан Geely Preface.
В своем новом исполнении под именем Volga C50 он сертифицирован для РФ с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра, имеющим два варианта форсировки.
«Младшая» версия развивает 150 л.с., старшая – 200 л.с. Оба варианта сочетаются с 7-ступенчатым роботом, передающим момент на переднюю ось.
Кроме Volga C50 и Volga K50 в линейку бренда войдет Volga K40, клон Geely Atlas. Все модели планируется собирать на площадке нижегородского автомобильного кластера – там же, где ранее планировали выпускать аналогичный модельный ряд в ныне распавшемся альянсе с Changan.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!