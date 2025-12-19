#
Новый седан бренда Volga — вот что известно

Седан Volga C50 получил российское Одобрение типа транспортного средства

Вслед за Volga K50 разрешение на продажи в России получила и вторая модель нового бренда Volga.

Если K50 является переименованным кроссовером Geely Monjaro, то в основе C50 – другая модель китайского бренда. Как «За рулем» сообщал ранее, это довольно популярный в России седан Geely Preface.

В своем новом исполнении под именем Volga C50 он сертифицирован для РФ с бензиновым двигателем с рабочим объемом 2 литра, имеющим два варианта форсировки.

«Младшая» версия развивает 150 л.с., старшая – 200 л.с. Оба варианта сочетаются с 7-ступенчатым роботом, передающим момент на переднюю ось.

Кроме Volga C50 и Volga K50 в линейку бренда войдет Volga K40, клон Geely Atlas. Все модели планируется собирать на площадке нижегородского автомобильного кластера – там же, где ранее планировали выпускать аналогичный модельный ряд в ныне распавшемся альянсе с Changan.

Geely Preface
Geely Preface
