Отвоевать место у зимы – как в снег гарантированно припарковаться у дома

Специалисты дали советы тем, кто каждый вечер ищет парковку в заснеженном дворе

С приходом зимы и первых серьезных снегопадов для многих автомобилистов начинается ежевечерний квест под названием «найти место у дома».

Если основные дороги еще как-то чистят, то дворы часто надолго остаются во власти сугробов, превращая парковку в испытание на прочность. Чтобы не колесить по району и не расчищать площадку с нуля, есть несколько практичных подходов.

Самый очевидный, но безотказный помощник – обычная лопата в багажнике. Зачастую свободное место лишь кажется недоступным из-за снежного валика или утрамбованной колеи. Пара минут работы – и ваш автомобиль уже стоит там, куда другие даже не рисковали заехать.

График работы тоже может стать вашим союзником. Те, кто имеет возможность приезжать домой раньше основного потока, например, к шести часам вечера, застают гораздо больше свободных мест. Это избавляет от борьбы с соседями, которые возвращаются позже успевших занять последние пятачки.

Если позволяют финансы, ради спокойствия можно рассмотреть аренду крытого места на зиму. Платный паркинг или гараж рядом с домом гарантируют чистую и готовую парковку в любое время суток. Это решение избавляет от стресса, хоть и требует дополнительных вложений на несколько холодных месяцев.

При выборе автомобиля также стоит думать о парковке. В тесных заснеженных дворах компактная малолитражка найдет себе уголок с большей вероятностью, чем крупный внедорожник. Однако если сугробы во дворе – норма, а уборки нет, то как раз полноприводный автомобиль с высоким клиренсом поможет заехать на неподготовленное место, просто раскатав снег колесами.

Главный секрет зимней парковки – в готовности и небольшом планировании. Неважно, будет ли это лопата под рукой, сдвинутый график или арендованное место: немного предусмотрительности сэкономит вам время и нервы.

Авто Mail
freepik / prostooleh
