Зимние дороги: как свести к минимуму риски во время путешествий
Перед тем как отправиться в длительное зимнее путешествие на автомобиле, важно учесть некоторые аспекты подготовки, напомнил автоэксперт Андрей Ломанов.
Короткие световые дни, осадки и гололед могут создать опасные условия, подчеркнул Ломанов.
Он отметил, что у каждого человека разный предел утомляемости: для кого-то проехать две тысячи километров может быть несложно, а кто-то может устать гораздо раньше. Зимой поездка требует больших сил и внимания, поэтому не стоит торопиться.
Эксперт также предупредил о возможных поломках, особенно в отдаленных местах маршрута. Важно позаботиться о необходимом оборудовании: взять с собой буксировочный трос, лопату, щетку и скребок. Ломанов добавил, что дворники, которым более года, нужно обязательно заменить – чистота лобового стекла особенно важна зимой.
При планировании маршрута стоит учитывать время суток и организовывать остановки не реже чем через 400-600 километров, а также обращать внимание на погодные условия.
