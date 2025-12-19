Путешествия
Зимние дороги: как свести к минимуму риски во время путешествий

Эксперт Ломанов: Как правильно подготовить машину к зимним поездкам

Перед тем как отправиться в длительное зимнее путешествие на автомобиле, важно учесть некоторые аспекты подготовки, напомнил автоэксперт Андрей Ломанов.

Короткие световые дни, осадки и гололед могут создать опасные условия, подчеркнул Ломанов.

Он отметил, что у каждого человека разный предел утомляемости: для кого-то проехать две тысячи километров может быть несложно, а кто-то может устать гораздо раньше. Зимой поездка требует больших сил и внимания, поэтому не стоит торопиться.

Эксперт также предупредил о возможных поломках, особенно в отдаленных местах маршрута. Важно позаботиться о необходимом оборудовании: взять с собой буксировочный трос, лопату, щетку и скребок. Ломанов добавил, что дворники, которым более года, нужно обязательно заменить – чистота лобового стекла особенно важна зимой.

При планировании маршрута стоит учитывать время суток и организовывать остановки не реже чем через 400-600 километров, а также обращать внимание на погодные условия.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Газета.ru
«За рулем»
Фото:freepik / freepik
19.12.2025 
Фото:freepik / freepik
