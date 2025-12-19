Новые штрафы за тонировку в России
Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей в России, включая машины, временно ввезенные из стран ЕАЭС – таких как Южная Осетия, Абхазия, Грузия и Армения.
17 декабря депутаты Госдумы России приняли документ в окончательном чтении. Авторы законопроекта предложили изменить часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, указывая на необходимость соблюдения светопропускания передних стекол в соответствии с техрегламентом.
Новые правила призваны устранить пробелы, существующие в отношении автомобилей, ввезенных из других стран.
Дело в том, что ранее действие техрегламента на такие машины не распространялось, и ГИБДД не могла применять к ним административные меры.
