#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
19 декабря
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность...
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
19 декабря
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
Генпрокуратура обнаружила нарушения в...
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
19 декабря
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
Банк России снизил ключевую ставку до 16%:...

Новые штрафы за тонировку в России

Совфед утвердил закон о штрафах за тонировку временно ввезенных автомобилей

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей в России, включая машины, временно ввезенные из стран ЕАЭС – таких как Южная Осетия, Абхазия, Грузия и Армения.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

17 декабря депутаты Госдумы России приняли документ в окончательном чтении. Авторы законопроекта предложили изменить часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, указывая на необходимость соблюдения светопропускания передних стекол в соответствии с техрегламентом.

Новые правила призваны устранить пробелы, существующие в отношении автомобилей, ввезенных из других стран.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Дело в том, что ранее действие техрегламента на такие машины не распространялось, и ГИБДД не могла применять к ним административные меры.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Газета.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
Количество просмотров 12
19.12.2025 
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
Поделиться:
Оцените материал:
0