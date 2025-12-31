Электрический дебют Toyota: Urban Cruiser выходит на городские маршруты

В Европе стартовали заказы на компактный кроссовер Toyota Urban Cruiser

После многолетнего ожидания Toyota активно входит в рынок электромобилей, и первым вестником новых времён стал компактный внедорожник Urban Cruiser.

Эта модель, разработанная совместно с Suzuki, призвана стать доступным электрическим выбором для города. При длине 4,28 метра автомобиль предлагает неожиданно просторный салон и универсальный багажник, который легко увеличить с 310 до 566 литров.

Под обликом небольшого внедорожника скрывается спокойный и комфортный характер. Urban Cruiser создан для размеренной езды, обеспечивая хорошую шумоизоляцию и плавность хода. Водителей не ждет спортивная резкость – рулевое управление настроено на отзывчивость, а подвеска надежно гасит неровности. В городском потоке кроссовер демонстрирует уверенную, но не агрессивную динамику: разгон до 100 км/ч занимает от 8,7 до 7,4 секунды в зависимости от версии.

Доступны следующие варианты батарей: на 49 кВт⋅ч с передним приводом мощностью 106 кВт (144 л.с.), батарея на 61 кВт⋅ч мощностью 128 кВт (174 л.с.) также с передним приводом, и полноприводная версия с 135 кВт (184 л.с.) и дополнительным электродвигателем на задней оси. Запас хода автомобиляпо циклу WLTP достигает от 344 до 426 километров. Практичности добавляет эффективное рекуперативное торможение, позволяющее часто обходиться без педали тормоза.

Однако на фоне современных конкурентов заметны компромиссы. Скорость зарядки постоянным током не превышает 67 кВт, из-за чего батарея с 10 до 80% заряжается около 45 минут. Мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и навигацией уже выглядит устаревшей по скорости и графике, хотя основные климатические функции вынесены на отдельные кнопки. В отделке салона жесткий пластик соседствует с приятными мягкими вставками.

К сильным сторонам модели относят базовое оснащение системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Цены стартуют от 31 990 евро за базовую версию, а самый популярный вариант с ёмкой батареей оценивается в 38 990 евро.

Urban Cruiser позиционируется как практичный городской электромобиль для ежедневных поездок, а вот для дальних путешествий его возможности ограничены.

