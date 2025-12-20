#
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
20 декабря
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
Сергей Худяков: ответственность за беспилотный...

Виновник смертельного ДТП с шестью погибшими отправлен в СИЗО

Новосибирский суд арестовал виновника резонансного ДТП с шестью погибшими

В Новосибирске суд вынес решение о мерах пресечения для виновника резонансного ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Обвиняемый отправлен в следственный изолятор до 19 февраля 2026 года. Прокуратура поддержала ходатайство следствия о его заключении под стражу.

Авария произошла 19 декабря на Советском шоссе, когда автомобиль Toyota Ipsum, поворачивая на перекрестке налево под разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, был сбит Mercedes-Benz G-Class, который двигался на высокой скорости на красный. В результате столкновения обе машины вылетели на обочину.

Источник:  Прокуратура Новосибирской области
20.12.2025 
