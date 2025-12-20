Виновник смертельного ДТП с шестью погибшими отправлен в СИЗО

Новосибирский суд арестовал виновника резонансного ДТП с шестью погибшими

В Новосибирске суд вынес решение о мерах пресечения для виновника резонансного ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Обвиняемый отправлен в следственный изолятор до 19 февраля 2026 года. Прокуратура поддержала ходатайство следствия о его заключении под стражу.

Авария произошла 19 декабря на Советском шоссе, когда автомобиль Toyota Ipsum, поворачивая на перекрестке налево под разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, был сбит Mercedes-Benz G-Class, который двигался на высокой скорости на красный. В результате столкновения обе машины вылетели на обочину.