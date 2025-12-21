#
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»

Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России с ценами от 2,6 млн рублей

В России появился новый семиместный компактвэн Toyota Veloz, который уже представлен на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В Омске один из дилеров предлагает привезти этот автомобиль из ОАЭ всего за 2 575 000 рублей.

На рынке России у Toyota Veloz не наблюдается прямых конкурентов, так как кроссоверы с тремя рядами сидений обычно стоят значительно дороже.

Например, Chery Tiggo 8 Pro Max, даже в базовых комплектациях 2022 года, продается от 3 040 000 рублей. Geely Okavango в единственной комплектации 2025 года стоит от 3 897 190 рублей, а Jetour X90 Plus требует от 3 969 900 рублей.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

В комплектации GX, предлагающей светодиодные фары, 17-дюймовые литые диски, кожаные сиденья, климат-контроль и множество систем безопасности, Toyota Veloz обойдется в Омске в 2 575 000 рублей. В Воронеже цена составляет 2 790 000 рублей, а в Набережных Челнах – 3 100 000 рублей.

Самый доступный вариант из наличия продается в Тюмени – за 3 509 000 рублей, а в Самаре Veloz стоит 4 100 000 рублей.

Интерьер Toyota Veloz
Интерьер Toyota Veloz

Все экземпляры представлены в комплектации GX с одинаковыми характеристиками. Toyota Veloz работает на 1,5-литровом атмосферном двигателе мощностью 106 л.с., в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Экспортные версии выпускаются на заводе ToyotaAstra Motor в Индонезии, а отдельные модификации производятся в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде.

